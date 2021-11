Wreckfest świętuje 20-lecie Rally Trophy! Specjalne wydarzenie w grze z Xbox Game Pass

Twórcy Wreckfest zasłynęli już z uwielbienia dla klasycznych gier w przypadku wydarzenia związanego z serią Carmageddon. Teraz czas na nieco bardziej osobistą celebrację! Rally Trophy, czyli jedna z pierwszych gier studia Bugbear, świętuje swoje 20-lecie. Z tej okazji fińska ekipa przygotowała garść niespodzianek dla fanów klasycznych rajdów.

Rally Trophy, czyli wspomnienia z roku 2001

Przyznam szczerze – nie spodziewałem się, że kiedykolwiek użyję tego tytułu w jakimkolwiek nagłówku. Jest to produkcja, w którą lata temu zagrywałem się na swoim pierwszym komputerze. Było to możliwe dzięki wydawcy magazynu Play PC, który zdecydował się dołączyć ten tytuł do jednego z wydań w 2004 roku.

Rally Trophy nie było rajdówką jak każda inna. Stawiała na zaskakująco wymagający model jazdy, brutalny system uszkodzeń oraz wyjątkowe auta z lat 60. oraz 70. Podczas gdy popularna wówczas seria Colin McRae Rally skupiała się na aktualnych mistrzostwach rajdowych, produkcja Bugbear poszła pod prąd, pokazując graczom historię rajdów samochodowych.

Specjalne wydarzenie w Wreckfest

W ramach celebracji 20-lecia kultowej już gry rajdowej, autorzy Wreckfest przygotowali specjalne wydarzenie, dostępne za pośrednictwem najnowszej aktualizacji do produkcji. Gracze będą mogli zmierzyć się w nowym turnieju, poświęconym oczywiście Rally Trophy.

Dla największych śmiałków deweloperzy przygotowali unikatowy odcinek specjalny z lokacji dostępnej w oryginalnej grze Bugbear. Wraz z 6-minutową trasą, gracze otrzymają darmowy, wyjątkowy pojazd, dzięki któremu to wyzwanie stanie się łatwiejsze.

Tak Rally Trophy prezentowało się w 2001 roku

Warto też zaznaczyć, że Wreckfest wchodzi obecnie w skład subskrypcji Xbox Game Pass. Aktualnie możecie wyrwać aż 4 miesiące pakietu Ultimate za jedyne 8 złotych, dlatego jest to kolejny powód, by spróbować niesamowitej rozwałki wyścigowej od fińskiego studia Bugbear.

Jeżeli od dłuższego czasu subskrybujecie PlayStation Plus, a w dodatku posiadacie PlayStation 5, to jest szansa, że Wreckfest także już na Was czeka w bibliotece gier. Produkcja była dostępna w ramach usługi w maju, dlatego z pewnością części z Was udało się ją odebrać.