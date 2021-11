Aż 4 miesiące Xbox Game Pass Ultimate za tylko 8 złotych! Doskonała oferta

Microsoft – jeżeli mówimy tylko o sektorze gier – postawił sobie za priorytet wzrost liczby subskrybentów usługi Xbox Game Pass. Dlatego też nic dziwnego, iż gigant z Redmond zrobi wszystko, by gracze o mniej zasobnych portfelach także mogli oswoić się z rewolucyjnym abonamentem na gry.

Reklama

Czym jest Xbox Game Pass?

W ramach przypomnienia – Xbox Game Pass to usługa, pozwalająca na instalowanie oraz uruchamianie gier dostępnych w abonamencie. W zależności od wybranego wariantu, gracze mogą delektować się produkcjami na komputerach z zainstalowanym Windows 10, konsolach z rodziny Xbox oraz w chmurze. Nas jednak interesuje dzisiaj Game Pass Ultimate – najdroższy wariant usługi, który zwykle kosztuje 55 złotych miesięcznie. Jak zatem uzyskać aż 4 miesiące subskrypcji za 8 złotych? Wyjaśniamy.

Xbox Game Pass Ultimate to usługa, która pozwoli na setki godzin wyśmienitej zabawy (źródło: Microsoft)

Przede wszystkim – nie możecie być w obecnej chwili aktywnymi subskrybentami usługi Microsoftu. Oferta polega na tym, że najpierw kupujecie 3 miesiące Xbox Game Pass PC za 4 złote z TEGO LINKU. Jak podpowiada serwis Łowcy Gier, taką subskrypcję łatwo przekształcić w abonament Game Pass Ultimate. Wystarczy zakupić wariant Ultimate z TEGO LINKU na 1 miesiąc za kolejne 4 złote, uzyskując tym samym 4 miesiące droższej usługi w konwersji.

Reklama

7.3 Ocena

4 miesiące pełne wrażeń!

Jeżeli dzisiaj zdecydujecie się na zakup usługi, Wasza subskrypcja pozostanie aktywna do 1 lutego 2022! To daje mnóstwo czasu na zapoznanie się z listopadowymi nowościami, będącymi jednymi z najmocniejszych w historii abonamentu. Forza Horizon 5, It Takes Two, Age of Empires IV, Minecraft – to tylko cztery najlepsze pozycje, w jakie zagracie w tym miesiącu.

W grudniu z kolei swoją premierę ma Halo: Infinite – kolejny, wysokobudżetowy hit Microsoftu. W ramach usługi możecie łącznie zagrać w około 300 starannie wybranych produkcji. Wczoraj na przykład sprawdziłem Dragon Ball Z: Fighterz, by następnie w spokoju pożegnać się z Forza Horizon 4, na moment przed premierą kolejnej odsłony. Jeżeli nie lubicie kupować gier, obecnie nie ma lepszej oferty na rynku.