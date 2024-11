Giganci technologiczni są raczej przeciwni bardziej rygorystycznym przepisom, ale w tym przypadku jest inaczej. Konglomerat Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, popiera restrykcyjne prawo dotyczące aplikacji. W końcu chodzi o bezpieczeństwo nieletnich.

Właściciel Facebooka popiera restrykcyjne prawo dotyczące aplikacji

Meta, mając na uwadze dobro niepełnoletnich użytkowników internetu, wzywa do wprowadzenia nowych, ujednoliconych przepisów we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Postulowane przepisy miałyby obligować deweloperów do weryfikacji wieku oraz uzyskania zgody rodziców na pobranie aplikacji przez nastolatków poniżej 16. roku życia. Proces ten mógłby odbywać się na poziomie sklepu z aplikacjami lub systemu operacyjnego.

Antigone Davis, VP & Global Head of Safety w Meta, uważa, że europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa młodzieży są zbyt fragmentaryczne, dlatego pilnie potrzebujemy nowych, nowych, ogólnoeuropejskich ram regulacyjnych, które zapewnią spójną ochronę nastolatków w internecie. Amerykański konglomerat wzywa więc do stworzenia jednolitych przepisów, które obowiązywałyby we wszystkich krajach Wspólnoty.

Oprócz konieczności wyrażenia zgody przez rodzica na pobranie aplikacji przez nastolatka, miałyby one obligować sklepy z programami do weryfikowania wieku oraz przekazywania tych informacji aplikacjom i deweloperom. Ewentualnie proces ten mógłby odbywać się na poziomie systemu operacyjnego urządzenia. Dzięki temu nieletni użytkownicy automatycznie przypisywani byliby do odpowiedniego dla ich wieku i bezpiecznego dla nich środowiska.

Ponadto Meta optuje za ujednoliceniem rodzajów treści, które firmy powinny uznać za odpowiednie do konkretnego wieku – tak jak ma to miejsce w przypadku innych mediów, takich jak filmy i gry wideo.

Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo, ale też prywatność nastolatków

Proponowane przez właściciela Facebooka mechanizmy zapewniłyby nieletnim nie tylko bezpieczeństwo, ale też prywatność, ponieważ poszczególne aplikacje nie musiałyby zbierać danych osobowych – pobierałyby jedynie wiek użytkownika. Zniknąłby zatem obowiązek podawania poufnych danych, takich jak dane z dowodów osobistych, co ma dziś miejsce w niektórych europejskich krajach już na etapie kupowania urządzenia i konfiguracji konta dla podopiecznego.

Propozycje Meta są poparte badaniami, przeprowadzonymi na zlecenie przez Morning Consult wśród rodziców w ośmiu europejskich krajach, w tym w Polsce, gdzie 76% rodziców zadeklarowało, że popiera przepisy, które wymagałyby zgody na pobieranie aplikacji przez dzieci poniżej 16. roku życia.

Amerykański gigant nie czeka jednak z założonymi rękami na ustawodawców. We wrześniu 2024 roku wdrożył konta dla nastolatków na Instagramie, których funkcjonalność jest ograniczona, aby zapewnić nieletnim należne bezpieczeństwo.