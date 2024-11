Dla TikToka bezpieczeństwo Polaków to priorytet. Platforma zapowiada nowe funkcje

TikTok zapowiada kolejne zmiany, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Platforma chce jeszcze skuteczniej weryfikować wymóg minimalnego wieku, a także wprowadzić ograniczenia w filtrach. Serwis współpracuje też z polskim Telefonem Zaufania.

Ograniczenia wiekowe, ich egzekwowanie i metody weryfikacji na TikToku

TikTok w ciągu miesiąca jest regularnie odwiedzany przez ponad 175 milionów użytkowników z 32 krajów Europy. Platforma tworzona jest przez różnorodne społeczności, pozwala przede wszystkim na śledzenie codziennego życia innych osób, ale również na zapoznawanie się z nauką, sztuką, kulturą, technologiami, wskazówkami czy ciekawostkami.

Twórcy TikToka starają się nieustannie dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Bezpieczeństwa, które odbyło się w Centrum Przejrzystości i Odpowiedzialności w Dublinie, zaprezentowano nowe funkcje, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa danych i całej społeczności.

Jednym ze sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom jest ograniczenie w postaci minimalnego wieku. Aby móc założyć własne konto w serwisie, warunkiem koniecznym jest ukończenie 13. roku życia. Choć pierwsze, co przychodzi do głowy, to możliwość wprowadzenia błędnego wieku, TikTok na kilka sposobów egzekwuje i sprawdza ten wymóg. Co więcej, w ciągu każdego miesiąca usuwa około 6 milionów kont, które według niego należą do zbyt młodych osób.

Podczas zakładania konta na platformie nie pojawiają się sugestie dotyczące „właściwego” wieku, serwis nakłada także ograniczenia co do możliwości utworzenia kolejnego konta z inną datą urodzenia. TikTok stosuje również specjalną technologię do wykrywania profili, o które podejrzewa się, iż są zarządzane przez osoby poniżej 13. roku życia. Tego typu konta są przekazywane do sprawdzenia przez odpowiednio wyszkolonych moderatorów.

Stacje moderatorów (źródło: TikTok)

TikTok angażuje się w ochronę zdrowia psychicznego

Twórca TikToka – firma ByteDance – współpracuje też z zewnętrznymi ekspertami i instytucjami, które wspomagają tworzenie bezpiecznej platformy dla młodzieży. Jedną z nich jest brytyjska organizacja Internet Matters, która na zlecenie właścicieli serwisu opracowała raport „Autentyczność, przynależność i więź w cyfrowym dobrostanie młodych ludzi”. Z badania wynika, że poczucie przynależności oraz tworzenie więzi w wirtualnym świecie jest doceniane zarówno przez nieletnich, jak i dorosłych.

W raporcie uwzględniono spostrzeżenia dotyczące wpływu efektów i filtrów, często stosowanych podczas tworzenia zdjęć czy filmów. Uczestnicy badania obawiają się, że niektóre z nich – szczególnie te oddziałujące na wygląd użytkowników – mogą wprowadzać w błąd, a osoby wyświetlające dane treści nie zawsze zdają sobie sprawę z ich zastosowania.

Dlatego też TikTok ma zamiar podzielić filtry i częściowo ograniczyć ich dostępność dla osób poniżej 18. roku życia. Efekty mają być także nieco bardziej przejrzyste – oznacza to, że użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w wyglądzie wynikających z użycia danego filtra. Twórcy narzędzi TikTok Effects House otrzymają również odświeżone zasoby, wskazówki i informacje o ewentualnych skutkach płynących z zastosowania danego efektu.

TikTok pomoże osobom w trudnej sytuacji

TikTok będzie także coraz lepszym wsparciem dla osób borykających się z trudnościami. Po wpisaniu hasła „samookaleczanie” w wewnętrzną wyszukiwarkę serwisu użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do lokalnej organizacji pozarządowej. Podobna sytuacja dotyczy np. hasła „holokaust” – w tym przypadku wyniki zostaną wyświetlone, ale jednocześnie użytkownik zostanie przekierowany do zasobów edukacyjnych na temat Światowego Kongresu Żydów i UNESCO.

Teraz zakres tego wsparcia ma się powiększyć. W 13 krajach europejskich, w tym w Polsce, użytkownicy zgłaszający treści z zakresu samobójstw, samookaleczeń, nienawiści czy nękania, otrzymają możliwość skontaktowania się z Telefonem Zaufania, gdzie otrzymają profesjonalne, bezpłatne porady.