Niezwykle niefortunne: AppGallery umożliwia pobieranie płatnych aplikacji… za darmo

Huawei nie ma lekko. Stany Zjednoczone skutecznie zdusiły rozwój technologii tej firmy w Europie, smartfony z logo kwiatu lotosu muszą radzić sobie bez usług Google, a teraz pojawił się dziwny problem ze sklepem z aplikacjami AppGallery.

AppGallery – jak sklep Google Play, tylko inny

Google Play nie jest jedynym miejscem, z którego użytkownicy smartfonów z Androidem mogą czerpać aplikacje. Owszem, Google dąży do tego, by tak się stało, ale na drodze ku temu stoi mnóstwo przeszkód. Wobec blokady handlowej nałożonej przez Stany Zjednoczone, Huawei było niemal zmuszone, by rozwinąć własny sklep z aplikacjami. Tak powstało AppGallery.

Huawei App Gallery mocno rozwinęło się przez ostatnie lata

W sklepie z aplikacjami Huawei znajdują się tysiące programów, z czego duża część dostępna jest w języku polskim i bez problemu współpracuje ze smartfonami pozbawionymi usług Google. Wśród nich znajdują się popularne narzędzia czy aplikacje banków, co jest o tyle ważne, że wielu z nas zarządza swoimi finansami za pomocą smartfona.

Obok całego mnóstwa darmowych propozycji, w AppGallery sprzedawanych jest też sporo aplikacji płatnych. I właśnie nich dotyczy niespotykany problem Huawei.

Płatne aplikacje do pobrania… za darmo

Jeden z deweloperów odkrył poważną lukę w zabezpieczeniach AppGallery, która – przy odrobinie wiedzy – pozwala na pobieranie płatnych aplikacji bez uiszczania za nie złamanego grosza. Nie trzeba chyba dodawać, że to niezbyt komfortowa sytuacja dla programistów, którzy umieścili w sklepie swoje produkty.

Problem został zgłoszony Huawei w lutym i jak dotąd nie został rozwiązany. Dylan Roussel – programista, który zauważył lukę – podkreśla, że nie jest ona związana z niedoróbkami po stronie twórców aplikacji. To raczej konstrukcja sklepu AppGallery nie oferuje dodatkowej ochrony przed podobnymi nadużyciami. W efekcie, wystarczy nieco pokombinować i płatna aplikacja może wylądować na telefonie kogoś, kto nie lubi płacić za pracę programistów.

Ponieważ Huawei jest zaznajomione z problemem, trzeba liczyć na to, że firma wkrótce zaoferuje deweloperom jakieś rozwiązanie. Krytyczna poprawka ma zostać udostępniona do 25 maja. Oby jak najszybciej – w przeciwnym wypadku twórcy będą kojarzyć AppGallery jako miejsce, gdzie częściej tracą pieniądze niż je zyskują.