Czy zainstalujemy Windows 11 na starszym komputerze? Microsoft podał oficjalne stanowisko

Firma z Redmond odniosła się do kwestii instalacji Windows 11 na urządzeniach, które nie przejdą pomyślnie testu potwierdzającego spełnienie wymagań sprzętowych. Mamy tutaj dobre informacje dla potencjalnych użytkowników.

Co ze starszymi komputerami?

Długo musieliśmy czekać na kolejną, dużą wersję systemu operacyjnego Microsoftu. Od premiery „Dziesiątki” minęło już wiele lat, a po drodze pojawiały się informacje, że pełnoprawnego następcy nie zobaczymy, bowiem Windows 10 ma być rozwijany w formie usługi. Cóż, wspomniane rewelacje się nie sprawdziły i w tym roku został zaprezentowany Windows 11.

Poznaliśmy już minimalne wymagania, a użytkownicy, którzy sięgnęli po wersję beta, mogli już skorzystać z narzędzia sprawdzającego, czy ich komputer nadaje się do zainstalowania nowego systemu operacyjnego. Niejasną kwestią pozostawała instalacja „Jedenastki” na starszych urządzeniach, mających problem z poprawnym przejściem procesu weryfikacji. Na szczęście, wreszcie wiemy, jakie jest oficjalne stanowisko Microsoftu.

Windows 11 – wersja testowa (fot. Tabletowo.pl)

Dowiedzieliśmy się, że instalacja może zostać ograniczona wyłącznie podczas aktualizacji poprzedniej wersji systemu do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Natomiast, gdy pobierzemy obraz ISO i zdecydujemy się na ręczną instalację systemu, to jak najbardziej będzie to możliwe.

Należy pamiętać o ewentualnych konsekwencjach

Jak już wiemy, Windows 11 ma obsługiwać procesory Intel Core 8. generacji i nowsze. Nie oznacza to jednak, że na komputerze ze starszym układem instalacja będzie całkowicie zablokowana. Właśnie tutaj dostępne będzie opisane powyżej obejście.

Oczywiście instalacja na starszym komputerze może zakończyć się sukcesem i system będzie działał bez większych problemów. Microsoft zaznacza jednak, że zostanie to potraktowane jako instalacja na własne ryzyko. Mogą bowiem pojawić się błędy wynikające chociażby z braku zgodności sterowników.

Co więcej, firma z Redmond twierdzi, że ręczna instalacja będzie skierowana głównie do firm, które chcą sprawdzić nowy system. Warto tutaj zaznaczyć, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby z tej metody skorzystał każdy użytkownik.

Mimo iż pojawi się opcja instalacji Windows 11 na komputerach ze starszymi procesorami, to nie będzie ona oficjalnie promowana przez Microsoft. Wynika to z prostego faktu – możliwych problemów ze stabilnością pracy i ogólną jakością działania systemu.