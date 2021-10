Aktualizacje Windowsa 11 na niewspieranych komputerach są dostępne, ale nie wiadomo, jak długo

Microsoft ostrzegał, że instalacja systemu Windows 11 na niewspieranej konfiguracji sprzętowej jest możliwa, ale trzeba się wtedy pożegnać z jakimikolwiek aktualizacjami. Jak na razie – z obietnicy się nie wywiązuje.

Windows 11 tylko na wspieranych komputerach

Po raz pierwszy od dawna, system operacyjny Microsoftu ma wymagania sprzętowe, których nie spełnia zapewne większość obecnie działających komputerów. Rzecz jasna, nowe sprzęty będą dostarczane z już zainstalowanym Windowsem 11, ale kilkuletnie, choć wciąż mocne desktopy i laptopy, mogą mieć problemy z kompatybilnością z Windowsem 11.

Windows 11 to lekki powiew świeżości względem Windowsa 10

Narzędzie diagnostyczne, sprawdzające, czy nasz komputer kwalifikuje się do do aktualizacji z Windowsa 10 na Windows 11, bezlitośnie wskaże każdą niezgodność wymagań nowego systemu ze stanem naszego hardware’u. Jeśli okaże się, że nasza konfiguracja sprzętowa ma pewne braki, to nie dostaniemy aktualizacji instalowanej przez systemowe narzędzie Windows Update.

Instalacja Windowsa 11 przez obraz systemu ISO

Oczywiście, jeśli ktoś się uprze i koniecznie będzie chciał mieć Windowsa 11 na swoim komputerze, to może pobrać obraz systemu ISO i zainstalować go „na czysto” na swojej maszynie. Microsoft ostrzega jednak, że skończy się to brakiem jakiegokolwiek wsparcia ze strony twórców oprogramowania.

Jak na razie, firma nie ma osobnych kanałów dystrybucji aktualizacji systemu Windows 11. Oznacza to, że zarówno ci, którzy pobrali go przez narzędzie Windows Update, jak i ci, którzy zainstalowali system z obrazu ISO na niewspieranym komputerze, dostają te same aktualizacje. Może to ośmielić inne osoby, wahające się, czy zaryzykować odpalenie Windowsa 11 na swojej niewspieranej maszynie, do instalacji nowego systemu. Może to być jednak bardzo krótkowzroczne. Microsoft po prostu nie będzie przejmował się problemami użytkowników korzystających z Windowsa 11 na starszych komputerach, których nie dopuszczono do oficjalnej aktualizacji.

Nie każdy widzi tak przyjemny obrazek

Wcale nie musisz instalować teraz Windowsa 11

Windows 10 ma przed sobą jeszcze długie lata aktualizacji. Microsoft będzie wspierał ten system aż do października 2025 roku. Oznacza to, że jeśli nasz komputer nie spełnia wymagań Windowsa 11, a nie planujemy na razie zmieniać sprzętu, to możemy liczyć na stabilną pracę aktualnego systemu jeszcze przez długi czas. I wcale nie będzie oznaczać to gorszych doświadczeń z użytkowania – Windows 11 jest jeszcze pełen błędów, które Microsoft w pośpiechu łata…