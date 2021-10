Masz komputer z procesorem AMD? Lepiej nie instaluj Windowsa 11

Windows 11 to najnowsze dziecko Microsoftu, które zostało oficjalnie udostępnione 5 października 2021 roku. System oferuje wiele nowych, ciekawych funkcji, ale – jak się okazuje – nie jest on do końca zoptymalizowany pod procesory AMD. Posiadacze komputerów z układami AMD zgłaszają bowiem problemy, pojawiające się po zainstalowaniu „Jedenastki”.

Windows 11 okazuje się problematyczny

Najnowszy system operacyjny Microsoftu od początku miał faworyzować procesory Intela, a dokładniej nadchodzącą linię układów Alder Lake, która ma wprowadzić na rynek komputerów desktopowych, ale także urządzeń mobilnych, hybrydowe układy CPU o budowie big.LITTLE. Windows 11 ma być zoptymalizowany pod właśnie te procesory, gdzie zarządzanie na przemian rdzeniami wydajnościowymi oraz energooszczędnymi będzie odgrywało bardzo ważną rolę.

Obecna generacja CPU Intela współpracuje z Windows 11 podobnie jak z Windows 10, jednak konkurencyjne procesory nie radzą sobie już tak dobrze. AMD przyznało się do tego, że jego układy działają nawet o 15% wolniej na komputerach z systemem Windows 11, jednak tylko w niektórych aplikacjach. Niestety nie dostaliśmy oficjalnej informacji, o które dokładnie chodzi.

Nowe menu Start Windows 11 (źródło: Microsoft)

Są programy, gdzie zauważalny jest 5% spadek wydajności w porównaniu do poprzedniego systemu operacyjnego. Spadki klatek są widoczne w grach opartych mocno o procesor, czyli w tytułach e-sportowych, takich jak Counter Strike: Global Offensive czy Dota 2. Niższą wydajność można zauważyć w programach i grach, gdzie tylko pojedynczy rdzeń jest poddany obciążeniu.

Problemem okazuje się… opóźnienie pamięci podręcznej trzeciego stopnia (L3). Jako iż jest to najniższy stopień pamięci Cache, to powoduje ona opóźnienie L2, która dalej opóźnia L1.

Ponadto Windows 11 ma problem z wybraniem najszybszego rdzenia procesora AMD ze względu na brak obecności funkcji UEFI CPPC2, którą Windows 10 naturalnie wspierał. Problem „na szczęście” nie dotyka wszystkich procesorów AMD – tylko te, które mają na pokładzie więcej niż 8 fizycznych rdzeni, a ich TDP jest większe niż 65 W.

Microsoft oraz AMD pracują nad rozwiązaniem problemów systemu Windows 11. Oczekuje się, że poprawki będą dostępne do pobrania jeszcze w tym miesiącu.