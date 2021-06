To chyba jakiś żart. Na flagowym Microsoft Surface Pro (2017) nie zainstaluję Windowsa 11?

Bardzo lubię urządzenia z rodziny Surface od Microsoftu. Jednak trudno mi przyjąć fakt, że na czteroletnich urządzeniach tego producenta mogą pojawić się problemy z zainstalowaniem systemu Windows 11. To się wręcz w głowie nie mieści.

Duża rzecz: Microsoft opublikował listę procesorów kompatybilnych z Windowsem 11. Nie ma na niej układów 6. i 7. generacji Intela – zostały one stamtąd usunięte. Podobnie problem z instalacją nowego systemu mogą mieć posiadacze komputerów z procesorami AMD – na liście nie ma żadnych układów Czerwonych z serii A, FX, Ryzenów 1000 i wielu konstrukcji Ryzen 2000. Zasmuci to pewnie właścicieli wielu kilkuletnich laptopów, które świetnie radzą sobie z Windowsem 10.

Reklama

Fajny ten Windows 11. Taki nie dla wszystkich

Połowa urządzeń z rodziny Surface może nie dostać Windowsa 11

Jak dotąd, Microsoft zaprezentował 25 urządzeń z rodziny Surface, działających na systemie Windows. Wśród nich znajdują się zarówno mniejsze tablety Surface Go, notebooki Surface Laptop, flagowe urządzenia 2-w-1 Surface Pro czy kosmicznie drogie Surface Studio. Po ogłoszeniu nowego Windowsa 11 wydawałoby się, że znakomita większość tych sprzętów będzie mogła z miejsca dostać aktualizację do nowego systemu. Cóż – niekoniecznie.

Jak wiadomo, cześć z wyżej wymienionych urządzeń działa przecież na procesorach Intela szóstej lub siódmej generacji. Jeśli więc wspomniana wcześniej lista procesorów obsługiwanych przez Windowsa 11 okaże się wiążąca, to takie urządzenia jak Surface Pro 4, Surface Pro (2017) czy Surface Studio 2 nie będą miały możliwości pobrać nowego systemu. A przecież mówimy o sprzętach z najwyższej półki, za grube tysiące złotych i obecne na rynku od 5, 4 lub niewiele ponad 3 lat. Zwłaszcza w wypadku najwyższych konfiguracji z Intel Core i7 Kaby Lake, brak możliwości aktualizacji do najnowszego Windowsa 11 to jakiś absurd.

Microsoft Studio 2 z końcówki 2018 roku. Myślicie, że dostanie Windowsa 11?

Żeby upewnić się, że naprawdę tak się rzeczy mają, PC World postanowił zapytać u źródła, które sprzęty z rodziny Surface kwalifikują się do programu Windows Insider i testów Windowsa 11. Microsoft wymienił następujące modele:

Oczywiście zarówno lista obsługiwanych procesorów, jak i obsługiwanych przez Windows 11 Surface’ów może się jeszcze zmienić. Windows 11 może równie dobrze bezproblemowo działać na układach Intela 7. generacji, z tym że nie będzie to zalecane przez Microsoft. Na obecną chwilę jednak wszystko wygląda tak, jakby Redmond nie potrafiło zapewnić wsparcia najnowszego systemu dla topowych sprzętów ze swojego portfolio sprzed 3 lat. A to już jest bardzo, bardzo słabe.