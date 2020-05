Tablet Surface Go 2 w sprzedaży. Na stronie Microsoftu taniej niż w sklepach

Wśród nowych urządzeń Microsoftu, które zaprezentowano niecały tydzień temu, znalazło się miejsce dla najmniejszego przedstawiciela linii Surface. Oficjalnie debiutuje on dziś na sklepowych półkach w Polsce.

Microsoft „Maluch”

Skłamałbym, gdybym stwierdził, że z niecierpliwością wyczekiwałem premiery Surface Go 2. Jego poprzednik był słodki, ale nie skradł mojego serca podczas testów. Nowy członek rodziny Surface ma jednak kilka cech, które odróżniają go od starszego rodzeństwa, i to na plus.

Nowa generacja „malucha” Microsoftu wnosi na pokład nowy procesor Intel Pentium Gold 4425Y, a w wyższej wersji – także Intel Core m3 (8. generacji). Podstawowa opcja ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Jedną z ważniejszych zmian jest też zastosowanie większego ekranu w obudowie tej samej wielkości, co w Surface Go. Zamiast 10 cali mamy tu przekątną 10,5 cala, dzięki czemu tablet prezentuje się znacznie lepiej.

Sprzęt waży 553 g, co czyni z niego naprawdę przyjemny gadżet do wzięcia pod pachę. Nawet przy tak niskiej masie bateria Surface Go 2 obiecuje nawet 10 godzin pracy – a to właśnie długich godzin bez podłączania do ładowarki oczekiwalibyśmy od mobilnego sprzętu klasy 2w1.

Spośród innych elementów można wymienić: głośniki stereo 2 W z Dolby Audio Premium, dwa mikrofony, aparaty 8 Mpix i 5 Mpix, czytnik kart microSD (do 2 TB), porty USB-C, Surface Connect oraz słuchawkowy.

Cena Surface Go 2 w Polsce

Ogólnie rzecz biorąc, Surface Go 2 pojawił się dziś w sprzedaży w naszym kraju, i dostępny jest w różnych wersjach w ofercie sklepów RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt i x-kom. Ceny zaczynają się od 2199 zł w podstawowej wersji, z 4 GB RAM i pamięcią 64 GB eMMC. Akcesoria są opcjonalne, więc trzeba dokupywać je osobno. Jednak to nie jedyna opcja, jaką mamy do wyboru.

Na przykład w Media Expert, tablet sprzedawany jest w wersji z 4 GB RAM, dyskiem SSD 128 GB, w zestawie z klawiaturą Type Cover za 3349 zł. Jeszcze inną propozycję cenową ma sklep Microsoftu, który oferuje bazowego Surface Go 2 za 1999 zł, a więc ponad 200 zł taniej niż w jakimkolwiek sklepie z elektroniką.

Inne wersje kosztują:

z Intel Pentium 4425Y, 8 GB/128 GB, Wi-Fi – 2699 zł

z Intel Core m3, 8 GB/128 GB, LTE – 3599 zł

Jeśli będzie nam dane przetestować dla Was najmniejszego Surface’a, na pewno dowiecie się, czy warto wydawać na to urządzenie podobne pieniądze.

źródło: Microsoft, informacja prasowa