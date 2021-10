Problemy z obsługą drukarek w Windows 11. Lista problematycznych sprzętów jest dość obszerna

Niemal każda aktualizacja, a w szczególności ta większa, oprócz naprawienia błędów czy dodania nowych funkcji, jest w stanie sporo namieszać z peryferiami użytkowników. Drukarki są sprzętem, można rzec, wyjątkowo wrażliwym na zmiany w systemie operacyjnym. Niejednokrotnie po wydaniu nowej wersji Windowsa pojawiały się informacje o różnych problemach z ich działaniem i nie inaczej jest w przypadku Windowsa 11.

Drukarki Brother mają problemy z Windows 11

W sieci pojawiły się informacje, że drukarki firmy Brother nie są wykrywane przez komputery użytkowników w przypadku połączenia przez USB. Problem występuje wyłącznie w systemie Windows 11, a lista modeli dotkniętych tym problemem jest bardzo obszerna. Obejmuje ona bowiem aż 92 modele drukarek, zarówno atramentowych (z serii InkJet), jak i laserowych. Oto one:

DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW Reklama

Użytkownikom tych drukarek producent zaleca skorzystanie z innego rodzaju połączenia do momentu usunięcia tego błędu.

Brother ADS-2800W (fot. Tabletowo.pl)

Na tym jednak problemy użytkowników drukarek firmy Brother się nie kończą. Producent twierdzi, że kolejnych 106 modeli urządzeń (spoza powyższej listy) działa poprawnie, lecz informuje użytkownika o błędzie połączenia przed rozpoczęciem drukowania. Jest to zdecydowanie mniejszy problem niż w przypadku urządzeń, które kompletnie odmawiają posłuszeństwa przy połączeniu z wykorzystaniem kabla USB, lecz z pewnością może zdezorientować spore grono użytkowników.

Co więcej, w przypadku drukarek Brother, połączonych kablem USB, korzystanie z poniższych programów producenta może być niemożliwe:

Device Settings Tool

Paper Size Setup Tool

Distributed Print Tool

Special ID Setting Tool

Wireless Setup Wizard

P-Touch Editor 5.4

Update Software

Transfer Manager

Transfer Express

Template Settings

Printer Setting Tool

Microsoft nie odniósł się do problemu

Brother jest świadomy problemu i zapewnia, że rozpoczął już prace nad jego rozwiązaniem. Zupełnie inaczej zachował się jednak Microsoft – nie jest to pierwszy raz, kiedy nowa wersja systemu sprawia problemy, nawet pomimo kilkumiesięcznych testów. Mimo to, producent systemu nabrał wody w usta, najpewniej nie chcąc zaszkodzić wizerunkowi Windows 11.

Możliwe, że gigant wkrótce odniesie się do problemu z peryferiami Brothera lub podejmie współpracę w celu jak najszybszego wyeliminowania usterki. Prawdopodobnym jest również, że tymczasowo wstrzyma on aktualizację do Windows 11 dla niektórych użytkowników lub chociaż poinformuje ich o problemie podczas jej przeprowadzania.