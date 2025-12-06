Każdy z nich ma rysik i głośniki stereo. A jeden ma o wiele więcej

Artykuł sponsorowany

Lenovo konsekwentnie rozwija swoją ofertę tabletów. Najnowsze modele (i to nie byle jakie!) to propozycje przeznaczone dla różnych użytkowników – tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Co łączy wszystkie trzy tablety Lenovo, o których będzie dziś mowa? Na pierwszy rzut oka? Trzy rzeczy. Ale niewykluczone, że doszukasz się więcej podobieństw. Pierwsza rzecz to rysik znajdujący się w zestawie sprzedażowym – niezależnie od wybranego modelu. Przy czym musisz wiedzieć, że ten dodawany do Idea Tab i Idea Tab Plus to rysik Tab Pen, a wraz z Lenovo Yoga Tab otrzymamy Tab Pen Pro, który dzięki magnesowi trzyma się górnej krawędzi tabletu. Ot, taki miły dodatek.

Druga kwestia to głośniki stereo w liczbie aż czterech (po dwa na stronę), wykorzystujące dobrodziejstwa Dolby Atmos. Trzecia z kolei – ładne wzornictwo. I mamy sprzęt, którym zdecydowanie warto się zainteresować.

Jak się zaraz przekonasz, każdy z tych modeli ma swoje mocne strony. Niezależnie od tego, czy szukasz urządzenia do pracy, rozrywki czy nauki, w ofercie Lenovo z pewnością znajdziesz tablet, który będzie pasować do Twojego rytmu życia. Przyjrzyjmy się każdemu modelowi z osobna.

Lenovo Yoga Tab pomoże Ci wykorzystać moc AI

Model Lenovo Yoga Tab wyróżnia się przede wszystkim rozwiązaniami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, działającymi lokalnie, czyli bezpośrednio na urządzeniu. Za obliczenia odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z układem Qualcomm Hexagon NPU, który zapewnia wydajność na poziomie 20 TOPS AI.

Tablet wyposażony jest w m.in. funkcję Lenovo AI SuperRes, która pozwala na zwiększanie rozdzielczości fotografii nawet do rozdzielczości 4K, a także Lenovo AI Live Transcript, czyli narzędzie rejestrujące dyskusje w czasie rzeczywistym i przekształcające je w przejrzyste notatki z automatycznymi streszczeniami.

Wyświetlacz LTPS o przekątnej 11,1 cala z rozdzielczością 3.2K (3200 × 2000 pikseli) pracuje z częstotliwością odświeżania 144 Hz i osiąga szczytową jasność 800 nitów. Ekran PureSight Pro z technologią Dolby Vision zapewnia pokrycie 98% palety barw DCI-P3 i gęstość 340 ppi.

Urządzenie o wadze 458 g i grubości 6,2 mm wyposażono w akumulator o pojemności 8860 mAh, umożliwiający 12 godzin streamingu wideo. Można go ładować z mocą 45 W. Do tego dochodzi 8 lub 12 GB RAM w standardzie LPDDR5x i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0, a także Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Nad całością czuwa Android 15.

Warto dodać, że przy zakupie tego modelu za darmo otrzymujemy 2-miesięczny dostęp do Adobe Express Premium i Adobe Lightroom i 3-miesięczny do Perplexity Pro.

W zestawie, jak już wiecie, znajduje się rysik Lenovo Tab Pen Pro, a opcjonalnie można dokupić klawiaturę 2-in-1 z touchpadem, która – w połączeniu z trybem desktopowym – zamienia tablet niemalże w kompaktowy laptop.

Lenovo Idea Tab Plus – multimedialny tablet klasy premium

Idea Tab Plus, napędzany procesorem MediaTek Dimensity 6400, przeznaczony jest dla użytkowników szukających sprzętu do nauki, pracy i rozrywki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Na urządzeniu jest dostępna aplikacja Lenovo AI Notes do upraszczania tekstów, tworzenia streszczeń i dopracowywania notatek. Zaimplementowane zostało także Google Gemini i Circle to Search, umożliwiające błyskawiczne wyszukiwanie informacji głosowo lub przez zakreślenie wybranego obszaru na ekranie.

Ekran IPS o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 2,5K (2560 × 1600 pikseli) osiąga szczytowo do 800 nitów, kryje 96% palety DCI-P3, a częstotliwość odświeżania to 90 Hz. Bateria o pojemności 10200 mAh zapewnia nawet 13 godzin pracy, a ładowanie z mocą 45 W pozwala na sprawne uzupełnienie energii.

Tablet dostępny jest w konfiguracjach z 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR4x oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. W zestawie jest rysik, a opcjonalnie można dokupić klawiaturę Lenovo Folio Keyboard lub etui Lenovo Folio Case.

Lenovo Idea Tab to uniwersalne rozwiązanie z 5G na pokładzie

Z jakiegoś powodu tablety z 5G (ogólnie z modemami zapewniającymi łączność komórkową) to rzadkość. Na szczęście do tej niszy należy Idea Tab, który jest wyposażony w modem sieci komórkowej najnowszej generacji. Dzięki temu możecie korzystać z internetu na tablecie nie tylko tam, gdzie jest Wi-Fi. Jeśli jednak nie potrzebujecie tego dodatku, dobra wiadomość jest taka, że sprzęt ten można nabyć również taniej – w wersji tylko z Wi-Fi.

Idea Tab to propozycja dla użytkowników poszukujących funkcjonalnego urządzenia w przystępnej cenie. Za jego pracę odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6300 z ośmioma rdzeniami w połączeniu z 8 GB RAM LPDDR4x i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 (którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD). Taka konfiguracja powinna nieźle się sprawdzić także u Ciebie podczas codziennego użytkowania.

Tablet został wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 11 cali, rozdzielczości 2,5K, jasności do 500 nitów i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ponadto bateria o pojemności 7040 mAh umożliwia do 12 godzin odtwarzania wideo lub do 14 godzin przeglądania stron internetowych, a w trybie czuwania tablet wytrzymuje ponad 1500 godzin.

Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: Luna grey oraz Polar blue, a w ofercie znajduje się również wariant z klawiaturą Lenovo Folio Keyboard.

Promocja trwa!

Do końca 2025 roku trwa promocja, w ramach której – gdy kupisz dowolny tablet dostępny w sprzedaży w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie (wejście od ul. Świętokrzyskiej) – zgarniesz gratis folię z montażem oraz usługę Accidental Damage Protection One. Usługa ta zapewnia jedną, darmową naprawę lub wymianę urządzenia (po nawet przypadkowym zalaniu czy uszkodzeniu ekranu) w ciągu dwóch lat od dnia aktywacji.

Więcej szczegółów na temat promocji znajduje się na stronie Showroomu Lenovo.

