Widżet pogody w smartfonach Samsunga nareszcie będzie trochę weselszy

Być może tylko część z Czytelników Tabletowo przywiązuje większą wagę do tego, jak prezentuje się interfejs ich smartfonów, ale są i tacy, którzy uwielbiają dostosowywać wygląd pulpitów pod siebie. Samsung zamierza lekko odświeżyć jeden z najczęściej wykorzystywanych widżetów ekranowych.

Reklama

One UI 4.0 wprowadzi zmianę w prezentowaniu pogody

Widżet pogody to coś, co po prostu musi pojawić się na moim ekranie startowym. Owszem, mam w domu okna, a za jednym z nich nawet termometr, ale często wybieram szybkie spojrzenie na ekran smartfona, by sprawdzić, jaka temperatura panuje na zewnątrz i czy zanosi się na deszcz. Zwykle widzę wtedy coś takiego:

Widżet pogody w Samsungach z nakładką One UI 3.1 jest co prawda prosty i przejrzysty, ale prawdę mówiąc, nie pogardziłbym większymi możliwościami personalizacji. Aktualnie mamy wpływ tylko na to, jak widżet zachowa się w trybie ciemnym ekranu oraz możemy dostosować poziom przezroczystości kafelka.

Reklama

Najnowsza beta nowej nakładki systemowej One UI 4.0 dla systemu Android 12, z której mogą już w Polsce korzystać testerzy, wykazuje się nieco większą elastycznością działania.

Teraz pogoda będzie prezentowana bardziej dynamicznie. Nie tylko zaprezentuje nowe, kolorowe tła kafelka z informacjami, ale także zamiast statycznych ikon ze słońcem i chmurami, będzie wyświetlać ich animacje. W zależności od warunków pogodowych, możemy spodziewać się jasnoniebieskiego tła w wypadku czystego nieba i szarego, gdy występować będą burze.

Opcje nowego widżetu można dostosowywać, więc nie powinno zabraknąć ustawienia, które trafi wprost w nasze gusta. To cieszy, że One UI 4.0 będzie nakładką o większych możliwościach personalizacji niż dotychczas.



Dynamiczny widżet pogody w One UI 4.0 (fot. Sammobile)

Oczywiście jeszcze poczekamy, zanim Android 12 i One UI 4.0 trafią oficjalnie na smartfony Samsunga. Cieszę się jednak z zapowiadanego odświeżenia – nie tylko tego jednego widżetu, ale całego interfejsu. Wydaje się, że będzie to najprzyjemniejsza zmiana w oprogramowaniu smartfonów z Korei Południowej od dłuższego czasu.