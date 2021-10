Samsung testuje już Androida 12 oraz One UI 4 na smartfonach Galaxy S21 w Polsce

Nie tylko posiadacze smartfonów Google mogą sprawdzić, jak na ich urządzeniach działa Android 12. Taką możliwość otworzono właśnie przed właścicielami urządzeń Samsunga z serii Galaxy S21, także w Polsce.

Polacy z Galaxy S21 testują już Androida 12

Android 12 właściwie już zadebiutował, choć na razie nie otrzymał żadnych terminów aktualizacji z poprzedniej wersji systemu Google – nawet dla smartfonów z serii Pixel. Jednakże testy Androida 12 na tych urządzeniach trwają już od dłuższego czasu, także na smartfonach innych producentów – na przykład Samsunga.

W różnych krajach pierwsze wersje beta Androida 12 dla smartfonów z linii Galaxy S21 działają już na urządzeniach testerów. Trafiły one także do Polski. Nowa wersja oprogramowania dostępna jest dla członków Samsung Members. Co wnosi?

Kolorowy interfejs One UI 4 na Androidzie 12

Samsung w najnowszych changelogach przekazuje, czego testerzy mogą się spodziewać po Androidzie 12. Oczywiście nie mają oni do czynienia z czystym systemem, a kolejną wersją interfejsu One UI.

Szereg poprawek i ulepszeń obejmuje nową funkcję wirtualnej pamięci RAM, wydzielanej z pamięci wewnętrznej, dokładniejsze wprowadzanie danych w Klawiaturze Samsung, tryb mikrofonu w rozmowach wideo (do określania, które z dźwięków mają być podkreślane) czy naprawienie problemów z aplikacją bezpiecznego folderu.

Android 12 ma zapewnić sporo zabawy fanom kolorowych motywów systemu

Ważną funkcją dla użytkowników smartfonów Galaxy S21 będzie zapewne obsługa motywów kolorystycznych, które zaprezentowano w podstawowym Androidzie 12. To świetna nowina, zwłaszcza, jeśli jesteśmy fanami dostosowywania wyglądu interfejsu do własnych upodobań.

Jeśli mamy któreś z urządzeń Samsunga z linii Galaxy S21, to do testów Androida 12 możemy zapisać się przez aplikację Samsung Members. Powodzenia!