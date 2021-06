Szyfrowane Wiadomości Google dostępne już dla wszystkich!

Do domyślnej aplikacji do obsługi SMS/MMS dla zdecydowanej większości smartfonów z Androidem – Wiadomości Google – właśnie zawitała nowa funkcja, która do tej pory była dostępna tylko w ramach beta testów. Prace nad wdrożeniem metody szyfrowania end-to-end wrą, odkąd firma z Mountain View zdecydowała się postawić swój pierwszy krok w kierunku rozpowszechnienia standardu RCS. Teraz wszyscy użytkownicy aplikacji będą mogli cieszyć się z dodatkowej warstwy ochrony dla swoich konwersacji.

Na czym polega szyfrowanie end-to-end?

Przy pomocy tzw. tajnego klucza wszystkie wiadomości, niezależnie od swojej zawartości (tekst, plik, multimedia) są szyfrowane w sposób, który uniemożliwia stronie trzeciej dostęp do treści konwersacji. Niepożądani goście różnej maści (a nawet Google lub – jak kto woli – w szczególności Google) nie będą w stanie rozczytać naszej rozmowy, ponieważ z ich perspektywy jawi się ona jako ciąg przypadkowych znaków.

Reklama

źródło: Google

Co bardzo ważne, wspomniany wyżej klucz jest przechowywany lokalnie na urządzeniu i nigdy nie jest udostępniany innym użytkownikom. Każda wiadomość szyfrowana jest przy pomocy innego klucza, który usuwany jest z pamięci wewnętrznej w chwili utworzenia zaszyfrowanej wiadomości, a następnie jest ponownie usuwany po odszyfrowaniu jej przez odbiorcę komunikatu. Każda rozmowa ma niepowtarzalny kod weryfikacyjny wspólny dla obydwu stron, który zapewnia, że wszystkie wiadomości są poprawnie zabezpieczone.

Szyfrowanie w aplikacji Wiadomości Google

Aby móc w pełni wykorzystać możliwości szyfrowanych wiadomości, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą używać aplikacji Wiadomości Google i mieć włączoną funkcję czatu. Obok sygnatury czasowej zabezpieczonej wiadomości, powinna wyświetlać się ikona kłódki, która znajdzie się także przy przycisku odpowiedzialnym za ich wysyłanie, reprezentowanym przez papierowy samolocik.

Wszelkie wątpliwości dotyczące wysyłania i odbieranie szyfrowanych wiadomości w aplikacji Wiadomości Google w razie potrzeby pomoże rozwiać strona pomocy technicznej, poświęcona temu tematowi.