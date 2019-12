Więcej bąbelków na Androidzie? Google testuje nowe powiadomienia

Pływające bąbelki mogą na dobre zagościć na Androidzie. Google umożliwia ich testowanie w głównej aplikacji do wysyłania SMS-ów i MMS-ów.

Bąbelki w wielu komunikatorach

W Androidzie 10, w testowym wydaniu Beta 2, wprowadzono nowy rodzaj powiadomień, wyraźnie inspirowany rozwiązaniem znanym z Messengera. Google zdecydowało się wówczas rozpocząć testy pływających bąbelków, które mogą być stosowane w komunikatorach do reprezentowania poszczególnych rozmów.

Bąbelki mają kilka zalet, pozytywnie wpływających na komfort prowadzenia rozmów z kilkoma osobami jednocześnie. Przełączanie się między poszczególnymi konwersacjami jest po prostu naprawdę wygodne. Ponadto, Google chce, aby obok siebie mogły znajdować się otwarte rozmowy z różnych komunikatorów – np. Facebook Messenger, WhatsApp i aplikacji do wysyłania SMS-ów.

W ramach prowadzonych prac, Google w Androidzie 10 Beta 2 przygotowało specjalne API. Celem jest ułatwienie implementacji nowych powiadomień, a także ujednolicenie interfejsu. Mimo tego, finalnie funkcja nie dotarła do stabilnej wersji Androida. Google zdecydowało się na pozostawienie jej w fazie testowej. Niewykluczone, że zmieni się to wraz z premierą Androida 11, gdy większość aplikacji zostanie dostosowana do obsługi bąbelków.

Bąbelki w aplikacji Wiadomości

Mimo iż bąbelki nie stały się standardem w Androidzie 10, to można je włączyć w opcjach programisty. Dodatkowo, Google zachęca programistów do testowania nowego API, aby możliwie jak najwcześniej wyłapać ewentualne błędy.

Serwis XDA Developers informuje, że udało się wymusić bąbelki w aplikacji Wiadomości. Dzięki temu, wszystkie powiadomienia przychodzą w nowej formie. Bąbelek pojawia się przy krawędzi ekranu, zawiera zdjęcie kontaktu, małą ikonkę informującą z jakiej aplikacji pochodzi, a także podgląd wiadomości.

Bąbelki, przynajmniej obecnie, może wyłączyć w ustawieniach aplikacji. Prawdopodobnie taka opcja pojawi się we wszystkich apkach wspierających nowe powiadomienia. Google raczej nie będzie chciało wymusić jednego standardu na użytkownikach.

Jak już wspomniałem, nowość pozostaje w fazie wczesnych testów, a więc nie wszyscy użytkownicy mogą mieć do niej dostęp, nawet mimo posiadania najnowszej wersji aplikacji Wiadomości. Najpewniej masowe wdrożenie zostanie przeprowadzone dopiero, gdy funkcja zostanie w pełni ukończona.

źródło: XDA Developers