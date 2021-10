Pewnie będziesz chciał włączyć tę opcję. WhatsApp rozpoczyna wdrażanie szyfrowania kopii zapasowych

Użytkownicy WhatsAppa, którym zależy na wysokim poziomie bezpieczeństwa i prywatności, mogą już korzystać z szyfrowania kopii zapasowych. Nowość jest właśnie wprowadzana w aplikacji na Androida i iOS.

Dane w chmurze z lepszym zabezpieczeniem

Na wstępie warto zauważyć, że WhatsApp nie wykorzystuje własnych serwerów, aby trzymać wszystkie dane użytkownika, które następnie odtwarzane są na nowym urządzeniu. W tym celu komunikator sięga po chmurę Google lub Apple. Kopia zapasowa utworzona na Androidzie zostanie wrzucona na Dysk Google, a ta z iOS na iCloud.

Rozmowy prywatne, jak i także grupowe, są zabezpieczane za pomocą szyfrowania end-to-end. Niestety, do niedawna nie dotyczyło to kopii zapasowych w Dysku Google czy iCloud, co nie było zbyt mile widziane wśród osób wysoko ceniących prywatność.

Na szczęście, wspomniane przed chwilą braki są właśnie usuwane. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, WhatsApp rozpoczął wdrażanie pełnego szyfrowania dla danych trzymanych w chmurze. Z nowej opcji skorzystamy zarówno w aplikacji na Androidzie, jak i tej na iOS.

Dostępne są dwie opcje

Funkcja pełnego szyfrowania w WhatsApp oferuje dwie opcje zabezpieczenia utworzonej kopii zapasowej – ustawienie hasła lub stworzenie 64-cyfrowego klucza szyfrowania. Należy mieć na uwadze, że hasło lub klucz przeznaczone są tylko dla właściciela konta i nie można ich udostępniać innym użytkownikom.

Co więcej, jak podkreślają sami twórcy komunikatora, ani WhatsApp, ani dostawca usług kopii zapasowych, nie są w stanie odczytać zaszyfrowanych danych w chmurze. Oczywiście nie zrobi tego również użytkownik, gdy zapomni klucza lub hasła – wówczas jakiekolwiek odzyskanie danych nie będzie możliwe.

Włączenie lub wyłączenie pełnego szyfrowania kopii zapasowej wymaga wykonania dosłownie kilku kliknięć. Jeśli nie możesz jednak znaleźć odpowiedniej opcji w ustawieniach aplikacji, to WhatsApp przygotował prosty poradnik, pokazujący krok po kroku, jak skorzystać z opisywanej nowości.

W związku z tym, że funkcja szyfrowania wprowadzana jest stopniowo, to jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogą mieć do niej dostęp. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać na odpowiednią aktualizację.