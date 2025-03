Nowa funkcja WhatsApp pomoże zadbać o porządek w czatach

WhatsApp wprowadza nową funkcję, która pozwoli lepiej organizować wiadomości w czatach. Już wkrótce użytkownicy będą mogli korzystać z tworzenia wątków rozmów. Dzięki temu śledzenie odpowiedzi w indywidualnych i grupowych czatach stanie się znacznie łatwiejsze. Google również przygotowuje zmiany w swojej aplikacji Wiadomości i nieco zainspirowało się WhatsAppem. O co dokładnie chodzi?

Nowość WhatsApp przyda się szczególnie w czatach grupowych

Jednym z największych problemów w grupowych czatach jest szybko pojawiający się chaos – szczególnie, kiedy trzeba ustalić coś, nad czym każdy członek grupy musi się wypowiedzieć. Wiele osób odpowiada na różne wiadomości, łatwo zgubić kontekst rozmowy. WhatsApp chce temu zaradzić i wprowadza funkcję threaded replies, czyli po prostu tworzenia odpowiedzi w osobnych wątkach. Funkcja ta jest obecnie w fazie rozwoju, ale wkrótce ma trafić do aplikacji w jednej z przyszłych aktualizacji.

Dzięki temu użytkownicy będą mogli odpowiadać na konkretne wiadomości w bardziej przejrzysty sposób. Odpowiedzi zostaną automatycznie przypisane do danego wątku, co sprawi, że łatwiej będzie śledzić przebieg rozmowy. Jest to szczególnie istotne w grupach, gdzie często zdarza się, że kilka osób jednocześnie odpowiada na różne pytania. Nowa funkcja pozwoli uniknąć bałaganu i wyeliminować konieczność przewijania długich czatów w poszukiwaniu konkretnej odpowiedzi.

Mechanizm działania wątków przypomina to, co znamy z komunikatorów takich jak Slack czy Discord, gdzie każdy wątek ma swoją dedykowaną sekcję. W WhatsApp wątki będą dostępne zarówno w rozmowach indywidualnych, jak i grupowych, a także w społecznościach i kanałach. Użytkownik, który kliknie w wiadomość, zobaczy wszystkie odpowiedzi przypisane do niej.

Nowość ta może być szczególnie przydatna dla firm i zespołów, które wykorzystują WhatsApp do komunikacji biznesowej. Wątkowanie rozmów ułatwi organizowanie dyskusji. Dzięki temu WhatsApp stanie się jeszcze bardziej funkcjonalnym narzędziem do pracy i codziennej komunikacji. Portal WABetaInfo odnalazł tę nowość w wersji beta na Androida 2.25.7.7.

źródło: WABetaInfo

Google zapuszcza żurawia do WhatsApp

WhatsApp nie jest jedynym komunikatorem, który pracuje nad usprawnieniem organizacji rozmów. Google testuje nową funkcję w aplikacji Wiadomości Google. Z informacji znalezionych w wersji beta wynika, że firma zamierza ułatwić użytkownikom dołączanie do czatów grupowych za pomocą linków – dokładnie tak, jak ma to miejsce w WhatsApp.

Obecnie w Wiadomościach Google użytkownicy mogą dołączać do grupowych rozmów wyłącznie poprzez ręczne dodanie ich przez administratora. To dość uciążliwe, zwłaszcza w przypadku większych grup. Nowa funkcja pozwoli generować linki, które można udostępniać innym osobom, aby mogły dołączyć do konwersacji w prostszy sposób. Taki mechanizm od dawna funkcjonuje w WhatsApp i innych komunikatorach.