Nadchodzi mocny i rozsądnie wyceniony tablet z 5G? Czekamy!

Przed premierą realme Pad, niejednokrotnie mówiono o tym, że sprzęt będzie stanowić realną konkurencję dla Xiaomi Pad 5, ale rzeczywistość okazała się nieco inna. Nic jednak straconego, bowiem na horyzoncie widać już ulepszony tablet realme Pad 5G, który może okazać się tym, na co wielu z nas czekało.

realme Pad 5G – wyczekiwany upgrade

realme Pad wypadł w recenzjach dość dobrze. Nie można jednak się oszukiwać – to dość podstawowy tablet, który dla niejednego użytkownika nie będzie wystarczająco wydajny i dobrze wyposażony.

realme Pad (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Rozwiązaniem tego problemu może okazać się nadchodzący realme Pad 5G. Jak donosi Digital Chat Station, nowy tablet chińskiego producenta może zaliczyć mocne wejście i z miejsca zaskarbić sobie niemałą bazę fanów. Zapowiada się bowiem na całkiem sensownie wyposażony tablet, który pod względem możliwości znacząco wyprzedzi bazowy model.

Według informacji, nowy realme Pad 5G może pojawić się na rynku w dwóch wariantach. Już ten pierwszy zapowiada się naprawdę dobrze. Leakster donosi bowiem, że tablet zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 870, który będzie stanowić niezły kompromis pomiędzy wydajnością, a energooszczędnością.

Pozostała część specyfikacji również zapowiada się nieźle. Mówi się, że realme Pad 5G dostanie ekran 2,5K wykonany w technologii LCD. Wielka szkoda, że zabraknie AMOLEDa, ale wyższa rozdzielczość powinna być przyjemną rekompensatą. Z kolei za odpowiedni czas pracy na baterii ma zadbać ogniwo o pojemności 8360 mAh. Niewykluczone również, że nowy sprzęt będzie obsługiwał dedykowany rysik.

To jednak nie koniec rewelacji. Ciekawiej zapowiada się bowiem drugi wariant, który należy będzie traktować jako flagowy tablet chińskiej firmy. Według informatorów, sercem topowego realme Pad 5G zostanie procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Spekuluje się, że wariant ten będzie nosił nazwę Master Explorer Edition – jak widać, konkursy na nowe, coraz zmyślniejsze nazwy nadal mają się świetnie.

realme Pad (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

To na razie wszystkie szczegóły jakie zdradzono, ale niewykluczone, że pozostała specyfikacja również ulegnie poprawie. W związku z tym, spodziewamy się ekranu AMOLED, więcej pamięci RAM i innych usprawnień.

Niestety, data premiery nie została podana, ale wiemy, że oba urządzenia powinny zadebiutować na rynku równocześnie. To o tyle istotna informacja, że pozwala oszacować datę prezentacji na drugą połowę roku. Wszystko przez to, że flagowy Snapdragon 8 Gen 1 Plus zalicza opóźnienia produkcyjne.

Niezależnie od daty premiery, jeśli przytoczone specyfikacje się potwierdzą, to rynek tabletów zyska nowych, mocnych zawodników. Trzymajmy za to kciuki, bowiem konkurencji nigdy za wiele.