Waze z funkcją ostrzegania kierowców o zbliżaniu się do przejazdów kolejowych

Google rozpoczęło udostępnianie nowej funkcji w aplikacji Waze. W założeniach, ma ona poprawić bezpieczeństwo podczas pokonywania przejazdów kolejowych.

Waze z nowymi ostrzeżeniami

W portfolio Google znajdziemy dwie aplikacje, które pozwalają przejechać z punktu A do punktu B, nawet jeśli nie znamy trasy. Firma z Mountain View rozwija bowiem dwie nawigacje – Mapy Google i Waze, które dostępne są zarówno na Androida, jak i iOS. Mimo iż mamy do czynienia z apkami należącymi do tej samej kategorii, to oferują one inne funkcje i często trafiają do innych odbiorców.

Waze skierowany jest przede wszystkim dla kierowców i ma być po prostu nawigacją samochodową. W związku z tym, większość wprowadzanych nowości dotyczy poruszania się autem. Nie inaczej jest w przypadku wdrażanej właśnie funkcji, której zadaniem jest ostrzeganie o zbliżających się przejazdach kolejowych.

Ostrzeżenia o przejazdach kolejowych (fot. Waze)

Warto dodać, że informacje o przejazdach kolejowych były już wcześniej dostępne w wybranych regionach – Stany Zjednoczone, Kanada czy Belgia. Natomiast teraz, jak informuje Waze, funkcja jest udostępniana globalnie i powinna w ciągu najbliższych tygodni trafić do wszystkich użytkowników.

Oficjalne dane i informacje od społeczności

W wybranych krajach, Waze korzysta z oficjalnych danych od operatorów kolejowych. Natomiast w innych regionach, ostrzeżenia o przejazdach kolejowych tworzone są na podstawie informacji zgłoszonych przez społeczność. Działa to podobnie, jak chociażby zgłaszanie utrudnień na drodze czy kontroli prędkości.

Jeśli uważacie, że nie potrzebujecie komunikatów o torach przecinających drogę, to z funkcji można w każdej chwili zrezygnować. W tym celu, należy przejść do ustawień aplikacji, następnie wybrać Wyświetlanie mapy, kliknąć na opcję Raporty i odznaczyć funkcję Przejazd kolejowy.

Jak już wspomniałem, nowość jest aktualnie wdrażana u wszystkich użytkowników. Nie oznacza to jednak, że od razy każdy otrzyma do niej dostęp – wprowadzana jest stopniowo. Dodam, że sprawdziłem dostępność ostrzeżeń o przejazdach na moich urządzeniach – na Androidzie i iOS z funkcji nie mogę jeszcze korzystać.

