Takiej funkcji na YouTube jeszcze nie było. Na pewno się przyda

YouTube nieustannie pracuje nad nowymi funkcjami, które w jakiś sposób mają ułatwić życie użytkowników (aczkolwiek nie zapominamy też o tych, które utrudniają korzystanie z platformy). Teraz udostępniono rozwiązanie, wykorzystujące sztuczną inteligencję, które stworzono z myślą o osobach, publikujących „problematyczne” wideo w tym serwisie.

Nowa funkcja na YouTube – Erase Song

Każda osoba publikująca wideo na tej platformie chce, aby uzyskało ono jak najwięcej wyświetleń. Nie istnieje niezawodny przepis na hitowy film, ale na pewno uwagę może przyciągnąć clickbaitowa miniatura oraz wykorzystanie popularnych utworów muzycznych. To ostatnie może jednak sprowadzić problemy na właściciela kanału.

Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że właściciele praw autorskich zgłaszają nieuprawnione wykorzystanie ich własności. W takiej sytuacji do tej pory autor wideo miał do wyboru trzy opcje. Pierwsza to usunięcie „problematycznego” fragmentu wideo. Drugie to natomiast pozostawienie go, ale jednocześnie wyciszenie całej ścieżki audio. Trzecie to zaś zmiana piosenki na inną (która może już tak idealnie nie pasować).

Dostępne dotychczas rozwiązania niekoniecznie mogły być satysfakcjonujące dla twórców – na przykład w sytuacji, gdy w tle leci „problematyczny” utwór, ale jednocześnie ktoś coś mówi (chociażby komentuje jakąś piosenkę lub stanowi ona tło dla innych wydarzeń). Wycięcie lub wyciszenie tego fragmentu mogło całkowicie zaburzyć scenariusz wideo, jego wydźwięk i sens.

YouTube zdecydował się udostępnić nową funkcję – Erase Song, która powstała z myślą o sytuacjach, w których usunięcie fragmentu wideo lub wyciszenie całej ścieżki dźwiękowej może „zepsuć” opublikowany film. To rozwiązanie, które może usatysfakcjonować zarówno właścicieli praw autorskich, jak i użytkowników platformy.

Jak działa nowa funkcja Erase Song na YouTube?

Po pojawieniu się roszczenia ze strony właścicieli praw autorskich, użytkownik otrzymuje powiadomienie. Wówczas może zdecydować, co chce zrobić. Wciąż może usunąć cały fragment wideo, zmienić piosenkę i wyciszyć całkowicie dźwięk, ale będzie też mógł skorzystać z nowej funkcji Erase Song. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji jest ona w stanie wyciszyć „problematyczny” utwór, jednocześnie pozostawiając pozostałą ścieżkę dźwiękową w danym fragmencie.

Funkcja Erase Song była testowana już od jakiegoś czasu, ale do tej pory jej działanie pozostawiało wiele do życzenia. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji ma być znacznie bardziej skuteczna. Zostanie ona udostępniona w YouTube Studio na komputerach i urządzeniach mobilnych w najbliższych tygodniach.

Platforma zastrzega jednak, że może ona nie usunąć w satysfakcjonujący sposób „problematycznej” piosenki. Wówczas pozostaje skorzystać z pozostałych opcji, aby nie stracić możliwości monetyzacji wideo.