W co zagramy po polsku na Nintendo Switch 2?

Marzenia o graniu w gry w języku polskim na konsoli przenośnej Switch 2 powoli się materializują. Na szczęście nie tylko Nintendo chce nam zrobić tę przyjemność – pojawiają się kolejni producenci chętni na zyskanie naszej sympatii.

Switch 2 po polsku

Fani konsol i gier Nintendo w Polsce od lat zdawali sobie sprawę, że nasz kraj nie jest dla Japończyków priorytetem. Zainteresowanie Wii czy DS-em nie było na tyle duże, aby gigant wypracowywał sobie u nas odpowiednio wysokie zyski. Globalny sukces Switcha zmienił jednak sytuację i część osób wyczekiwała z niecierpliwością, aż dystrybutorowi, czyli ConQuest Entertainment, uda się pójść o krok dalej.

W sierpniu dowiedzieliśmy się z pośrednich źródeł, że Nintendo pracuje nad polską wersją językową interfejsu Switch 2 i chce przetłumaczyć swoje największe hity. Potwierdzenie tych słów nastąpiło 11 listopada, kiedy to doszło do oficjalnego ogłoszenia polskich napisów do Mario Kart World i Donkey Kong Bananza – te pojawią się na początku 2026 roku.

Nie tylko Marian i goryl

Pierwszy krok został już wykonany jakiś czas temu i w ustawieniach systemowych Switcha 2 możemy od jakiegoś czasu wybrać opcję językową „polski/angielski”. Co więcej, w kartach produktu cyfrowego sklepu Nintendo eShop tytuły z planowaną polską wersją językową otrzymały możliwość wyszczególnienia tej informacji. Wszystko wskazuje więc na to, że 2026 rok może być przełomem w kwestii grania na nowej konsoli Japończyków po polsku.

Jeżeli zastanawia Was, jakie dokładnie tytuły przewidują język polski, tutaj zaczynają się schody. Choć adnotacja może się pojawić na karcie produktu, to na stronie sklepu nie da się wybrać polskiego w filtrach językowych. Co więcej, strony poświęcone Mario Kart World i Donkey Kong Bananza nie zdradzają nawet nadchodzącej aktualizacji.

Jeżeli jednak zaczniecie przeglądać karty niektórych gier, okaże się, że zarówno małe, jak i duże tytuły oferują język polski lub będzie on dostępny w dniu premiery. Przykładem gier już dostępnych po polsku jest m.in. Red Dead Redemption. Tytuły, które natomiast w niedalekiej przyszłości trafią na Switcha 2 i powinny zaoferować co najmniej polskie napisy, to gra wyścigowa Gear.Club Unlimited 3, Pragmata czy LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Wycinek sugerujący obecność języka polskiego w Pragmata w dniu premiery (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo)

Pojawiły się również sugestie, że tłumaczenie na nasz język ma pojawić się w remake’u System Shock. ale karta produktu tego nie zdradza. Za to tytuły wydawane przez Ubisoft – pokroju The Rogue Prince of Persia, Star Wars: Outlaws czy Assassin’s Creed Shadows – mają polskie napisy, ale informacji na ten temat zabrakło w cyfrowym sklepie Nintendo.

Pozostaje mieć więc nadzieję, że zasada wyliczania tytułów z polską wersją językową na palcach jednej ręki szybko zniknie w 2026 roku, a Japończycy i wydawcy postarają się bardziej, aby informacje o takiej wersji były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.