Premiera Vivo Y50t. Ma wydajny procesor, ale o ekranie OLED można zapomnieć

Vivo jest jednym z producentów, który zdaje sobie dobrze sprawę, że to właśnie budżetowe i średniopółkowe smartfony sprzedają się najlepiej – a więc takich wydaje najwięcej. Kolejnym urządzeniem marki jest świeżo wydany Vivo Y50t, który wygląda dobrze i ma na pokładzie wydajny procesor Qualcomma.

Vivo Y50t – wydajny procesor, ale jak z resztą specyfikacji?

Najnowszy smartfon chińskiego producenta został wyposażony w 6,53-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD IPS, pracuje on w rozdzielczości Full HD+ i oferuje standardową częstotliwość odświeżania, jak i próbkowania dotyku. Ekran cechuje się otworem w ekranie typu punch-hole, w którym znajduje się 8-Mpix obiektyw do zdjęć selfie. Na tylnym panelu został zamontowany zestaw trzech aparatów – w tym główny z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix, wspierany przez dwa moduły 2 Mpix do zdjęć makro i wykrywania głębi.

Vivo Y50t (źródło: GSMArena)

Vivo Y50t ma na pokładzie średniopółkowy, lecz wciąż wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 720G, który składa się z dwóch rdzeni Kryo 465 Gold taktowanych zegarem 2,3 GHz (mikroarchitektura ARM Cortex-A76) oraz sześciu rdzeni Kryo 465 Silver taktowanych 1,8 GHz (mikroarchitektura Cortex-A55). Zastosowana grafika to chip Adreno 618. Procesor jest wspierany 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy dodatkowej karty microSD.

Urządzenie jest zasilane przez ogniwo o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 18 W, realizowanego portem USB-C. Smartfon wspiera Bluetooth 5.0, ma złącze audio jack 3,5 mm, natomiast całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką OriginOS.

Vivo Y50t, jak na razie, miał premierę jedynie w Chinach – został tam wyceniony na 1399 juanów (równowartość ~900 złotych). Smartfon jest już dostępny kupienia na oficjalnej stronie producenta, jak i innych chińskich sklepach w dwóch wariantach kolorystycznych – niebieskim oraz czarnym.