Vissles LP85 – ultracienka klawiatura optyczno-mechaniczna to ukojenie dla wzroku estety

Klawiatury mechaniczne są wielkie, głośne i brzydkie. To stereotyp, z którym próbuje walczyć wielu producentów peryferiów – nie zawsze z oczekiwanym skutkiem. Rzadko kiedy udaje się stworzyć coś tak wyważonego jak Vissles LP85.

Klawiatura mechaniczna 75% z ultracienkim profilem

Zwykle, kiedy myślimy o klawiaturze mechanicznej, w naszej głowie jawi się obraz akcesorium z wysokimi klawiszami i o raczej monolitycznej budowie. Tymczasem, wielu producentów produkuje znacznie mniejsze i bardziej eleganckie mechaniki, nawiązujące stylem do estetycznych klawiatur membranowych. Takim produktem jest Vissles LP85.

Ta niskoprofilowa klawiatura może stawać w szranki z najbardziej smukłymi klawiaturami dla desktopów i urządzeń mobilnych, zachowując przy tym przyjemne wrażenia z pisania lub gry na przełącznikach mechanicznych.

Siła aktywacji przełącznika optyczno-mechanicznego to 50 g, zaś reakcja zamyka się w czasie 0,2 ms. Przy odpaleniu klawisza na poziomie 1,2 mm (całkowity skok to 2,5 mm) powinniśmy mieć wrażenie pisania na membranówce, przy przyjemnym „odbijaniu” klawiatury mechanicznej. Oczywiście fani podświetlenia RGB będą mogli puścić wodze fantazji i dostosować kolory klawiszy do własnych upodobań.

Same przełączniki optyczne mogą być znane z nielicznych laptopów dla graczy. Na przykład użyto ich w modelu Razer Blade 15 z 2019 roku.

Całość zamknięta jest w estetycznej, aluminiowej ramie o rekordowo małej grubości 12 mm. To niewiele więcej niż cienkie klawiatury Apple (z profilem 9 mm).

9 Ocena

Vissles LP85 może komunikować się z urządzeniem przez kabel USB-C, ale także korzystać z łączności Bluetooth 5.0, przełączając się między 3 urządzeniami. W ten sposób staje się uniwersalnym akcesorium zewnętrznym dla komputerów PC, Maków, iPhone’ów, smartfonów i tabletów z Androidem czy iPadów. W wersji dla komputerów z Windowsem, można wybierać pomiędzy białym i czarnym kolorem obudowy.

Macie pytania? Śmiało – już testujemy Vissles LP85

Vissles LP85 jest efektem kampanii crowdfundingowej prowadzonej na Kickstarterze. Projekt został w całości sfinansowany, choć do zakończenia zbiórki upłynie poniżej miesiąca.

Jeśli mielibyście jakieś pytania, dotyczące tej klawiatury, swobodnie wpisujcie je w komentarzu. Weźmiemy je pod uwagę podczas przygotowywania recenzji, której możecie się spodziewać na Tabletowo!