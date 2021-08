Nowa klawiatura Apple już w sprzedaży. Za Touch ID i blok numeryczny trzeba dopłacić horrendalną kwotę

W sklepie Apple pojawiła się nowa wersja klawiatury Magic Keyboard. Niestety, jej cena jest – delikatnie mówiąc – przesadzona. Co więcej, trzeba mieć odpowiedniego Maca, aby z niej korzystać.

Magic Keyboard z Touch ID

Podstawowa klawiatura Apple, która pozbawiona jest Touch ID, a także bloku numerycznego, dostępna jest za 499 złotych. Trzeba przyznać, że to naprawdę sporo, jak za zwykłą klawiaturę, która na tle znacznie tańszej konkurencji nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie otrzymujemy nawet podświetlanych klawiszy.

To jednak dopiero początek oferty drogich klawiatur z Cupertino. Za model wyposażony w czytnik linii papilarnych trzeba zapłacić 749 złotych. Tak, zespół Tima Cooka za sam moduł Touch ID żąda dopłaty w wysokości 250 złotych. Tutaj mamy do czynienia z klawiaturą, która do niedawna była dostępna tylko wraz z iMakami z układem M1.

Z kolei klienci, którzy chcą mieć pełny zestaw, a więc Touch ID i blok numeryczny, za nową wersję Magic Keyboard zapłacą aż 899 złotych. Warto podkreślić, że nadal nie otrzymają chociażby funkcji podświetlania klawiszy, co może negatywnie wpływać na komfort pisania w ciemniejszych pomieszczeniach lub nocą.

Za prawie 900 złotych klient kupuje zwykłą klawiaturę, którą wyróżnia czytnik linii papilarnych, aczkolwiek to element występujący także w wielu tańszych konstrukcjach. Cóż, tanio nie jest, ale z drugiej strony Apple zdążyło nas już przyzwyczaić do niekoniecznie logicznego wyliczania finalnej ceny produktu.

Nie skorzystasz z klawiatury z Touch ID w starszych Makach

Jeśli liczysz, że kupując Magic Keyboard, dodasz możliwość używania czytnika linii papilarnych w trochę starszych Makach, to niestety nie mamy dobrych wiadomości.

Apple wyraźnie zaznacza, że nowe klawiatury z Touch ID przeznaczone są tylko dla wybranych komputerów. Po pierwsze, użytkownik musi posiadać model z procesorem Apple ARM. Po drugie, na urządzeniu musi być zainstalowany macOS 11.4 lub nowszy.

Warto jeszcze dodać, że Magic Keyboard łączy się z Makiem za pomocą Bluetooth, a wbudowany akumulator powinien wystarczyć na około miesiąc działania. Natomiast ładowanie odbywa się z wykorzystaniem złącza Lightning. Na szczęście odpowiedni przewód z USB-C na Lightning jest dołączany do klawiatury.