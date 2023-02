Nie tylko Galaxy S23 Ultra – Samsung zaprezentował też Galaxy Book 3 Ultra (i jeszcze dwa inne laptopy)

Samsung okrasił dopiskiem „Ultra” nie tylko topowy model z serii Galaxy S23, ale też najnowszy laptop z linii Galaxy Book 3. Wraz z nim oficjalnie zadebiutowały również dwa inne modele – Galaxy Book 3 Pro i Galaxy Book 3 Pro 360. Co oferują i od kiedy będą dostępne w sprzedaży?

Nie tylko smartfony z serii Galaxy S23 – Samsung zaprezentował dziś też trzy laptopy

Wszystkie laptopy z serii Galaxy Book 3 zostały wyposażone w 16-calowe ekrany Dynamic AMOLED 2X w proporcjach 16:10 o rozdzielczości 3K 2880×1080 pikseli, które potrafią odświeżać obraz z częstotliwością od 48 do 120 Hz (odświeżanie adaptacyjne) i osiągają jasność do 400 nitów, a ponadto zapewniają wsparcie dla 120% DCI-P3. Galaxy Book 3 Pro będzie dostępny również w wersji z 14-calowym wyświetlaczem o dokładnie takich samych parametrach.

Sercem laptopów, w zależności od wybranej przez klienta wersji, będzie procesor Intel Core i5 lub Intel Core i7 13. generacji. Tutaj warto od razu dodać, że urządzenia spełniają kryteria platformy Intel Evo. Ponadto Galaxy Book 3 Pro i Galaxy Book 3 Pro 360 oddadzą do dyspozycji użytkownika układ graficzny Intel Iris Xe, podczas gdy Galaxy Book 3 Ultra – jak przystało na prawdziwie topowy laptop – zaoferuje grafikę NVIDIA GeForce RTX 4070 lub NVIDIA GeForce RTX 4050.

Galaxy Book 3 Pro i Galaxy Book 3 Pro 360 będą dostępne w wersjach z 8 GB, 16 GB i 32 GB RAM LPDDR5 oraz dyskiem SSD PCIe o pojemności 256 GB, 512 GB i 1 TB, podczas gdy Galaxy Book 3 Ultra tylko w konfiguracjach z 16/32 GB RAM LPDDR5 i dyskiem SSD PCIe o pojemności 512 GB/1 TB. W dodatku, jako jedyny, odda do dyspozycji slot, umożliwiający zwiększenie dostępnej pamięci na pliki.

Najnowsze laptopy producenta z Korei Południowej mają na pokładzie również cztery głośniki AKG (Woofer Max 5W x2, Tweeter 2 W x2) ze Smart Amp i Dolby Atmos, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, kamerę internetową 1080p, podświetlaną klawiaturę, dwa złącza Thunderbolt 4 oraz po jednym USB-A i HDMI. Galaxy Book 3 Pro i Galaxy Book 3 Pro 360 oferują także slot na kartę microSD, a ten ostatni dodatkowo jeszcze nano SIM (w wybranych wersjach).

Galaxy Book 3 Ultra, Galaxy Book 3 Pro 16″ i Galaxy Book 3 Pro 360 16″ mają akumulator o pojemności 76 Wh, natomiast Galaxy Book 3 Pro 14″ – 63 Wh. Do każdego producent dodaje zasilacz z końcówką USB-C – do Galaxy Book 3 Ultra o mocy 100 W, podczas gdy do pozostałych o mocy 65 W. Wszystkie urządzenia pracują fabrycznie na systemie Windows 11.

Dostępność

Galaxy Book 3 Pro i Galaxy Book 3 Pro 360 będą dostępne na wybranych rynkach od 17 lutego, natomiast Galaxy Book 3 Ultra od 22 lutego 2023 roku. Jeśli jesteście ciekawi, czy na liście jest m.in. Polska, to niestety nie mamy dla Was dobrych wiadomości – Polski na niej nie ma.