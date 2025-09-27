„Smeg” za ułamek ceny. Gdzie taka okazja?

Kuchnia to czasami bagatelizowana przestrzeń – w końcu nieliczni mają możliwość spędzać w niej kilka godzin dziennie przygotowując ulubione potrawy. Nie bez powodu mówi się, że jest to serce domu. Jeżeli Wasze serducho bije szybciej na myśl o retro stylistyce, możliwe, że zakochacie się w nowej ofercie Lidla.

Jak wygląda typowa kuchnia w 2025 roku?

Tak się składa, że miałem okazję przygotowywać ostatnio kuchnię od zera. Jest to w sumie dość specyficzny proces – zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Są dziesiątki firm, wypełniających każdą możliwą opcję – od gotowych zestawów przez kuchnie modułowe aż po realizowane indywidualnie projekty.

Od strony dostępnych sprzętów trend jest dość jasny – elektromarkety kuszą nas ogromem urządzeń pokroju frytkownic beztłuszczowych, sokowirówek czy piekarników parowych – wszystko w kolorze czarnym, srebrnym lub białym i generycznym kształcie.

A co jeśli komuś nie w smak współczesne trendy i marzy mu się kuchnia rodem z amerykańskiego domu z lat 70. XX wieku? O dziwo nie są oni skazani na zakup urządzeń z drugiej ręki. Estetyka sprzed lat to cecha charakterystyczna produktów marki Smeg. Co jednak, jeżeli „dopłata za styl” nie wchodzi w grę? Z pomocą może przyjść najnowsza oferta Lidla.

Oferta Lidla niczym Smeg – tyle, że niedrogi

Promocyjną ofertę Silvercrest otwiera podwójna frytkownica beztłuszczowa, umożliwiająca przygotowanie dwóch różnych dań jednocześnie. Dodatkowo oferuje 12 programów do automatycznego szykowania potraw oraz synchronizację obu stref pieczenia. Łączna moc urządzenia wynosi 2600 W, a pojemność koszy to 2 x 4,35 l. Frytkownica dostępna jest w trzech kolorach – czarnym, kremowym i czerwonym. Cena została obniżona z 399 na 349 złotych.

Frytkownica beztłuszcozwa retro Silvercrest (Źródło: Lidl)

Jeżeli jednak zamiast „team smażenie” jesteście „team pieczenie” – dobra Wasza. Za 199 złotych (o 50 złotych taniej) będziecie mogli kupić robota kuchennego z ośmioma prędkościami do wyboru oraz funkcją mieszania pulsacyjnego i planetarnego. Zestaw uzupełnia hak do ciasta, trzepaczka, ubijaczka i misa z osłoną chroniącą przed pryskającym ciastem. Moc robota wynosi 650 W i jest dostępny w kolorze czarnym, kremowym i czerwonym

Robot kuchenny retro Silvercrest (Źródło: Lidl)

Do przygotowania sosu czy kremu przyda się natomiast blender ręczny 3 w 1 – pełni on bowiem funkcję trzepaczki, rozdrabniacza i siekacza. Jego cenę obniżono o 30 złotych, do 79,99 złotych. Fani shake’ów i koktajli spojrzą z pewnością przychylniejszym okiem na blender kielichowy, pracujący na pięciu prędkościach i opcją pulsacyjną. Jego cena po obniżce o 70 złotych wynosi 129 złotych.

Blender kielichowy retro Silvercrest (Źródło: Lidl) Blender ręczny retro Silvercrest (Źródło: Lidl)

Jeżeli dotychczasowe propozycje nie za bardzo kojarzyły Wam się z nurtem retro, to co powiecie na toster, operujący w zakresie 820-980 W czy czajnik elektryczny o mocy 2600-3100 W? Sprzęty także są dostępne taniej – dokładnie o 30 złotych, dzięki czemu kupicie je za 89,99 złotych.Do

najtańszych urządzeń w promocji należy natomiast mikser ręczny o mocy 300 W oraz rozdrabniacz wielofunkcyjny 500 W. W obu przypadkach cenę obniżono o 30 złotych, do 59,99 złotych.

Toster retro Silvercrest (Źródło: Lidl) Czanik retro Silvercrest (Źródło: Lidl) Mikser ręczny retro Silvercrest (Źródło: Lidl) Rozdrabniacz wielofunkcyjny retro Silvercrest (Źródło: Lidl)

Nie można też zapomnieć o kawoszach, którzy wkrótce, bo 29 września, mają swoje święto – Międzynarodowy Dzień Kawy. Jeżeli macie ochotę odpowiednio celebrować w tym dniu, możecie to zrobić za pomocą ekspresu kolbowego lub ekspresu przelewowego. Pierwszy z nich dysponuje mocą 1100 W i kosztuje 249 złotych (o 100 złotych taniej), drugi – 1000 W i przeceniono go o 30 złotych, do 99 złotych.

Ekspres kolbowy retro Silvercrest (Źródło: Lidl) Ekspres przelewowy retro Silvercrest (Źródło: Lidl)

Wszystkie wymienione powyżej produkty będą dostępne w obniżonych cenach od 29 września 2025 roku w sieci sklepów Lidl aż do 5 października 2025 roku. Jeżeli nie znajdziecie upatrzonego produktu w pobliskiej lokalizacji, zawsze możecie skorzystać z zakupu online w oficjalnym sklepie Lidla.