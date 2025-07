Użytkownicy iPhone’ów marzą o takiej technologii, ale to Chińczycy będą pierwsi

Co powiecie na iPhone’a bez otworów na górze ekranu? Możliwe, że taka technologia niebawem zadebiutuje, ale niekoniecznie w smartfonach Apple.

Dynamiczna wyspa to ciekawe rozwiązanie, ale…

Trzeba przyznać, że dynamiczna wyspa to całkiem sprytna próba zamaskowania niemałego otworu w ekranie, który skrywa przednią kamerę i system rozpoznawania twarzy użytkownika. Owszem, otwór jest cały czas widoczny, ale oprogramowanie sprawia, że jego obecność mniej przeszkadza.

Nie zmienia to jednak faktu, że tak naprawdę jest to ewolucja jeszcze niedawno stosowanego notcha, a nie technologia będąca odczuwalnym krokiem do przodu. Podejrzewam, że wielu użytkowników iPhone’ów chciałoby zobaczyć ekran pozbawiony jakichkolwiek wycięć, otworów i innych elementów zabierających przestrzeń wyświetlanym treściom.

Niewykluczone, że w Cupertino już od dłuższego czasu pracują nad ukryciem nie tylko przedniej kamery pod ekranem, ale również czujników niezbędnych do działania Face ID. Tylko, że znając podejście Apple można oczekiwać, że taka technologia zadebiutuje co najmniej za kilka lat. Pewnie w momencie, gdy sporo wcześniej podobnym rozwiązaniem pochwali się Huawei, Xiaomi czy Vivo.

iPhone 16 Plus – dynamiczna wyspa (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Chińczycy najpewniej wyprzedzą Apple

Producenci smartfonów z Chin ostatnio prześcigają się w ciekawych pomysłach, które wprowadzane są do smartfonów. Przyjemnie obserwuje się ten wyścig. Co więcej, niewykluczone, że niebawem jedna z firm wprowadzi rozwiązanie, którego będą zazdrościć użytkownicy iPhone’ów.

Jak informuje dobrze znany Digital Chat Station, kilku chińskich producentów smartfonów ma prowadzić wewnętrzne testy urządzeń, które pod ekranem mają kamery i zestaw czujników do rozpoznawania twarzy 3D. Owszem, nie musi to oznaczać, że taki sprzęt zobaczymy za tydzień, a nawet może nie pojawić się w tym roku. Chińczycy jednak najpewniej nie będą kazali nam długo czekać.

Warto zauważyć, że niektóre chińskie smartfony zostały już wyposażone w kamerę ukrytą pod ekranem. W związku z tym, rozwinięcie tej technologii o skaner 3D wydaje się być tylko kwestią czasu. Ciekawe tylko, czy funkcja zbliży się pod względem bezpieczeństwa do Face ID. W końcu dynamiczna wyspa w topowym iPhonie 16 Pro Max zaczyna sprawiać wrażenie nieco archaicznej, ale w kwestii bezpieczeństwa Face ID wypada wybitnie.