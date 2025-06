USA zaostrzają warunki wjazdu dla Polaków. Dokładnie skontrolują chętnych

Co do zasady osoby posiadające polski paszport nie muszą składać wniosku o wizę przed podróżą do Stanów Zjednoczonych. Jest to jednak wymagane w niektórych przypadkach. USA nałożyły nowy wymóg na osoby, które muszą mieć wizę. Jeśli ktoś się nie dostosuje, może nawet nie zostać wpuszczony do kraju.

Jakie są ogólne zasady wjazdu do USA? Czy potrzebna jest wiza?

11 listopada 2019 roku Polska została włączona do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosku o wizę, aby wjechać na teren USA. Wymagana jest natomiast rejestracja do systemu ESTA. Aktualnie wiąże się to z koniecznością zapłacenia opłaty w wysokości 21 dolarów amerykańskich.

Zezwolenie ESTA jest ważne przez dwa lata od daty wydania lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu (w zależności od tego, co nastąpi szybciej). Aby bowiem wjechać do USA, wymagane jest posiadanie takiego dokumentu. Co bardzo istotne: nie może to być paszport tymczasowy, mimo że jest on uznawany, ale jego posiadacz nie uzyska ESTA. Pro forma trzeba też dodać, że nie można posłużyć się również dowodem osobistym jak w Unii Europejskiej.

Należy także pamiętać, że bez wizy można przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych maksymalnie 90 dni i to wyłącznie w celach biznesowych lub turystycznych, aczkolwiek urzędnik Customs and Border Protection może skrócić ten czas, ponieważ to on podejmuje ostateczną decyzję.

USA zaostrzają wymagania dla osób ubiegających się o wizę

Już od 2019 roku Stany Zjednoczone wymagają od osób, które ubiegają się o wizę (zarówno imigracyjną, jak i nieimigracyjną), podania informacji w formularzach wizowych, umożliwiających zidentyfikowanie ich w mediach społecznościowych. Konieczne jest podanie (w formularzu DS-160) nazw użytkownika na wszystkich platformach, z których dana osoba korzystała w ciągu ostatnich 5 lat.

źródło: US Embassy Warsaw

Ambasada USA w Warszawie poinformowała o nowym wymogu wobec osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną w celu podjęcia nauki w Stanach Zjednoczonych (mowa tu zarówno o wizie F, jak i wizie M), a także osób aplikujących o wizę nieimigracyjną w związku z udziałem w zatwierdzonym przez rząd USA programie wymiany akademickiej, naukowej lub kulturalnej (wiza J).

Od teraz od każdej osoby, ubiegającej się o jedną z ww. wiz, wymagana jest zmiana ustawień prywatności kont w mediach społecznościowych na publiczne. Ma to ułatwić przeprowadzenie procedur weryfikacyjnych, niezbędnych do potwierdzenia tożsamości i oceny dopuszczalności wjazdu na teren USA zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych.

źródło: US Embassy Warsaw

Niedawno Bartek przygotował dla Was poradnik, jak zmienić ustawienia prywatności na Facebooku i Instagramie. Może się przydać zarówno osobom, ubiegającym się o wizę, jak i tym, którzy chcą ograniczyć widoczność swoich zdjęć i postów. Zdecydowanie warto poświęcić temu chwilę, szczególnie że Meta zamierza wykorzystać zebrane informacje do dostosowania reklam na WhatsAppie.