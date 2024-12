Listwy zasilające i ładowarki pod kontrolą. UOKiK ostrzega, na co zwrócić uwagę

Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadziły szczegółową kontrolę wybranych listew zasilających, ładowarek i zasilaczy dostępnych na polskim rynku. Wyniki raportu pokazują, że choć większość produktów spełnia normy bezpieczeństwa, konsumenci powinni być czujni przy wyborze sprzętu.

Inspekcja Handlowa sprawdza listwy zasilające. Wyniki są pozytywne, ale UOKiK ostrzega

W okresie od lutego do września 2024 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła kompleksową kontrolę listew przeciwprzepięciowych w pięciu województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, opolskim i dolnośląskim​. Przeanalizowano 10 modeli, pochodzących zarówno od polskich producentów, jak i z importu z Chin. Celem było zweryfikowanie zgodności produktów z normami bezpieczeństwa, w tym ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, odporności na wilgoć i starzenie, a także poprawności oznakowania.

Wszystkie testowane produkty przeszły badania laboratoryjne pozytywnie. Sprawdzano m.in. rezystancję izolacji, przyrosty temperatur podczas pracy oraz odporność na ekstremalne warunki, takie jak wysoka temperatura i wstrząsy. Eksperci zwrócili uwagę, że właściwa konstrukcja listew jest kluczowa dla zapobiegania przegrzewaniu się urządzeń podłączonych do nich. Jeden z modeli miał jednak nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, co zostało szybko naprawione przez producenta​.

Konsumenci powinni zwracać uwagę na kilka kluczowych elementów podczas zakupu listew zasilających. Produkty powinny posiadać widoczny znak CE, deklarację zgodności, dane producenta lub importera oraz instrukcję obsługi w języku polskim. W razie wątpliwości warto upewnić się, że listwa ma odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z normami UE.

źródło: UOKiK

Ładowarki i zasilacze – na co uważać?

Podobne badania objęły ładowarki i zasilacze dostępne na polskim rynku, a wyniki wskazują, że nie wszystkie produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa​ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat, w którym ostrzega przed tanimi zamiennikami ładowarek. Brak odpowiedniej izolacji lub niskiej jakości komponenty mogą prowadzić do przegrzewania się urządzenia, a nawet pożaru.

UOKiK przypomina, by unikać ładowarek bez wyraźnego oznakowania producenta i danych identyfikacyjnych. Wybór urządzenia z certyfikatami CE oraz zgodnością z normami unijnymi zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Ważne jest również stosowanie się do zaleceń producenta, takich jak nieprzeciążanie urządzenia i odłączanie go od zasilania, gdy nie jest używane. Tylko jedna ładowarka wykazała niezgodności formalne.

Choć większość skontrolowanych listew i ładowarek spełniała wymagania bezpieczeństwa, wyniki pokazują, że konsumenci muszą być świadomi ryzyka związanego z używaniem produktów niskiej jakości. Urząd przypomina o zwracaniu uwagi na oznakowanie, certyfikaty oraz pochodzenie sprzętu – to podstawa bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych.

Szczegółową listę skontrolowanych produktów możecie znaleźć w komunikacie na stronie UOKiK.