Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach przechowywane przez nas pliki robią się coraz „cięższe”, a nasze urządzenia potrzebują coraz większej ilości pamięci, aby je przechowywać. Okazuje się, że 1 TB to już za mało, ponieważ firma Kioxia ogłosiła, że niedługo na rynek trafi karta microSD o pojemności aż 2 TB.

To pierwsza taka karta microSD na świecie

Japońska marka Kioxia jest znana z produkcji dysków i kart pamięci. Nie jest ona jednak zbyt rozpoznawalna na rynku. Już niedługo może się to zmienić. A to za sprawą tego, że to prawdopodobnie ten producent jako pierwszy wprowadzi na rynek kartę microSD o pojemności aż 2 TB. Do tej pory nie udało się to znanym firmom, takim jak Samsung czy Sandisk.

Nad stworzeniem tego produktu firma pracowała już od dłuższego czasu, ponieważ we wrześniu 2022 roku ogłosiła, że udało jej się stworzyć pierwszy, działający prototyp takiego rozwiązania. Teraz jednak wieści są jeszcze lepsze. Kioxia poinformowała, że rozpoczęła masową produkcję kart microSD o pojemności 2 TB.

Czy taki sprzęt znajdzie klientów? Z pewnością tak. Wystarczy spojrzeć na to, jak wiele zajmują pliki wideo nagrywane w 4K. Taka 2 TB karta pamięci znacząco wpłynęłaby na wygodę pracy wszystkich, którzy się tym zajmują. O zapotrzebowaniu na tego rodzaju produkty może świadczyć także fakt, że na portalach e-commerce, takich jak Amazon, czy choćby nasze Allegro, można znaleźć sprzedawców, którzy oferują na swoich aukcjach 2 TB karty microSD, a te cieszą się zainteresowaniem wśród internautów, nawet jeśli ich wiarygodność jest… wątpliwa.

Karta Kioxia EXCERIA PLUS G2 2 TB microSDXC została stworzona przez połączenie szesnastu 1-terabitowych kości pamięci flash 3D. Jej prędkość odczytu wynosi według producenta do 100 MB/s, a zapis odbywa się z szybkością do 90 MB/s. Dyrektor generalny ds. sprzedaży i marketingu Kioxia w Europie w komunikacie opublikowanym na oficjalnym blogu marki twierdzi, że karty mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w smartfonach czy wśród blogerów, ale także np. w kamerach samochodowych.

źródło: Kioxia

Kiedy 2 TB karta microSD firmy Kioxia trafi do sprzedaży?

Wprowadzanie na rynek 2 TB karty pamięci ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2024 roku. Komunikaty prasowe dotyczące tego produktu pojawiły się na europejskiej oraz singapurskiej stronie producenta. To może sugerować, że trafi on do sprzedaży właśnie w tych regionach. Nie wiadomo jednak jeszcze, jaka będzie oficjalna cena.