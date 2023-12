Kiedy globalna premiera Xiaomi 14? Pojawiła się możliwa data

Z niecierpliwością czekamy na globalną premierę Xiaomi 14, ponieważ smartfon zadebiutował w Chinach już dwa miesiące temu. Wygląda jednak na to, że jeszcze trochę na nią poczekamy…

Możliwa data globalnej premiery Xiaomi 14

Xiaomi 14 zadebiutował w Chinach wyjątkowo wcześnie, bo 26 października 2023 roku, podczas gdy trzy poprzednie generacje firma prezentowała w swojej ojczyźnie w grudniu, pod sam koniec miesiąca. W związku z tym do globalnej premiery nie mijało aż tyle czasu, jak będzie to miało miejsce w przypadku najnowszej generacji.

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień serwisu 91mobiles, powołującego się na informacje przekazywane przez renomowanego informatora Yogesha Brara, globalna premiera Xiaomi 14 odbędzie się przy okazji targów MWC 2024 w Barcelonie, które potrwają od 26 do 29 lutego 2024 roku. Jako że najwięksi producenci prezentują swoje nowości zwykle dzień przed rozpoczęciem targów, najnowszy flagowiec chińskiej marki może zostać zaanonsowany na arenie międzynarodowej 25 lutego 2024 roku.

Yogesh Brar przekazał również, że równocześnie smartfon może zostać wprowadzony do Indii, które dla tego producenta są bardzo ważnym rynkiem. Nie wiadomo jednak, czy tego samego dnia, tj. 25 lutego 2024 roku, flagowiec trafi też do Polski, ale nie zdziwimy się, gdy polska premiera odbędzie się jeszcze później (choć mimo wszystko liczymy, że tak się nie stanie).

Tym razem nie będzie jednak „na bogato”

Osoby, które nie mogą się już doczekać, aby kupić topowy model z oferty chińskiego producenta, mogą być jednak nieusatysfakcjonowane, gdyż wszystko wskazuje na to, że Xiaomi 14 Pro nie będzie dostępny globalnie, a jedynie w Chinach. Co prawda producent tego (jeszcze) nie potwierdził, podobnie jak daty globalnej premiery Xiaomi 14, lecz na tę chwilę się na to właśnie zanosi.

Może to być jednak dobry omen, gdyż brak modelu 14 Pro na globalnym rynku daje nadzieje na szeroką dostępność Xiaomi 14 Ultra, który ma zadebiutować w Chinach w kwietniu 2024 roku.