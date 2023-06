Teraz zamawianie e-recepty jest proste. Zrobisz to z apki

W aplikacji mojeIKP zaszły spore zmiany, które z pewnością spodobają się wielu osobom, szczególnie tym, którzy przyjmują leki na stałe. Dzięki najnowszym aktualizacjom możemy zamówić e-receptę bezpośrednio z aplikacji, co znacznie ułatwia dostęp do niezbędnych leków. Jak korzystać z nowej funkcji?

e-recepta na wyciągnięcie ręki

Czy stale zażywasz jakieś leki? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Teraz możesz poprosić o ponowne wystawienie e-recepty bez konieczności umawiania się na wizytę w przychodni. Wszystko zrobisz przez aplikację mojeIKP. Oczywiście nie jest to rewolucja, ponieważ już od pewnego czasu e-recepty można zamawiać poprzez IKP w wersji przeglądarkowej. Wprowadzenie tej funkcji bezpośrednio do apki podniesie jednak komfort korzystania z niej.

Co zrobić, żeby zamówić e-receptę? To bardzo proste. Wystarczy otworzyć aplikację, zalogować się, wejść w zakładkę „e-zdrowie”, znaleźć e-receptę, którą Ci wystawiono, i kliknąć „Zamów e-receptę”. Możesz przy tym napisać kilka słów komentarza do lekarza, na przykład o tym, jak się czujesz przy obecnym dawkowaniu leku.

Warto jednak pamiętać, że możesz zamówić e-receptę tylko na lek, który stale zażywasz, czyli taki, na który lekarz już wcześniej wystawił Ci receptę. Ponadto musisz wcześniej wybrać przychodnię POZ i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, co możesz zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta lub podczas wizyty w przychodni.

W aplikacji można sprawdzić też, na jakim etapie realizacji jest Twoja prośba. O tym poinformuje Cię kolor kropki przy zgłoszeniu i krótki komunikat np. „Odrzucone”, „Zrealizowane”, czy „W weryfikacji”. Można też anulować prośbę o wystawienie recepty zanim lekarz zacznie ją weryfikować i ponowić prośbę o wystawienie zamówienia na e-receptę, jeśli w przeszłości taka prośba została zrealizowana.

Proces zamawiania e-repecty w aplikacji Moje IKP (źródło: pacjent.gov.pl)

Niedawne zmiany w mojeIKP

Przy okazji wprowadzenia powyżej nowości, warto przypomnieć, że na początku tego roku aplikacja mojeIKP przeszła istotne zmiany. W styczniu wprowadzono funkcję skanera leków, która pozwala na szybki dostęp do ulotki leku poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z opakowania. Dzięki temu możemy komfortowo znaleźć interesujące nas informacje za pomocą aplikacji, bez konieczności czytania, często mikroskopijnego, druku ulotki dołączonej do leku.

Dodatkowo skaner ułatwia ustawienie przypomnienia o zażywaniu leku. Gdy otwieramy ulotkę, wystarczy kliknąć znaczek plusa, a następnie megafonu i dodać lek do przypomnienia. W ten sposób, na naszym urządzeniu mobilnym będziemy otrzymywać powiadomienia przypominające nam o podaniu kolejnej dawki leków.

Aplikacja mojeIKP jest oczywiście bezpłatna i możecie pobrać ją ze sklepu Google Play lub z Apple Store.