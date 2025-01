Instagram od lat przyczynia się do dominacji Mety w świecie mediów społecznościowych, ale coraz więcej użytkowników narzeka na natłok reklam i politykę prywatności platformy. Nie powinno więc dziwić, że uwagę przyciągają alternatywy. Jedną z nich jest Pixelfed – otwartoźródłowa i zdecentralizowana platforma. Dzięki nowym aplikacjom mobilnym na iOS i Androida jej popularność w ostatnich dniach rośnie.

Czym jest Pixelfed?

Pixelfed został stworzony w 2018 roku i – mimo upływu lat – nadal pozostaje mocno niszową platformą. Jednak dzięki wprowadzeniu aplikacji mobilnych na iOS i Androida, które miało miejsce w ostatnich dniach, zdobywa coraz większe zainteresowanie jako alternatywa dla Instagrama.

Platforma działa w oparciu o protokół ActivityPub, co oznacza, że jest częścią zdecentralizowanej sieci połączonych usług społecznościowych, takich jak Mastodon czy PeerTube. Dzięki tej strukturze użytkownicy mają możliwość komunikacji nie tylko z innymi osobami na Pixelfed, ale również z użytkownikami innych platform zgodnych z tym protokołem.

Funkcjonalność Pixelfed przypomina Instagram. Platforma umożliwia publikowanie zdjęć, tworzenie relacji, które znikają po 24 godzinach, a także interakcję z innymi użytkownikami poprzez polubienia, komentarze i udostępnienia. Jednak to, co może spodobać się użytkownikom, to przede wszystkim brak reklam oraz większy nacisk na ochronę prywatności. Użytkownicy mogą decydować, kto ma dostęp do ich zdjęć. Platforma pozwala ograniczyć widoczność treści wyłącznie do obserwujących lub wybranych grup osób.

Jednym z istotnych aspektów Pixelfed jest brak algorytmów faworyzujących konkretne treści. Oznacza to, że użytkownicy widzą posty w kolejności chronologicznej, a nie według mechanizmów promujących popularne treści lub sponsorowane posty. To podejście sprawia, że Pixelfed jest platformą bardziej przejrzystą w swoich działaniach.

źródło: Pixelfed

Coraz więcej osób wybiera tę platformę

W przeciwieństwie do Instagrama, który intensywnie wykorzystuje dane użytkowników do personalizowania reklam, Pixelfed nie gromadzi informacji w celach marketingowych. Dane użytkowników są przetwarzane wyłącznie na potrzeby podstawowych funkcji platformy, co czyni ją bardziej przyjazną dla osób ceniących prywatność.

Popularność Pixelfed znacząco wzrosła po wprowadzeniu aplikacji mobilnych 10 stycznia 2025 roku. Platforma zarejestrowała wtedy 11 tysięcy nowych użytkowników w ciągu jednego dnia, a liczba opublikowanych postów przekroczyła 78 tysięcy. Te liczby pokazują, że rośnie zainteresowanie alternatywami dla dużych platform społecznościowych, chociaż dalej mogą pochwalić się jedynie niewielkim promilem ich liczby użytkowników.

Pixelfed oferuje również możliwość tworzenia prywatnych instancji, czyli własnych serwerów, na których użytkownicy mogą kontrolować treści i dostęp. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla organizacji, które chcą tworzyć zamknięte społeczności, lub osób, które chcą uniezależnić się od globalnych serwerów, znane np. z Mastodon, czyli alternatywy dla X.

Oczywiście, jak każda młoda platforma, Pixelfed nie jest wolny od problemów. Użytkownicy Androida zgłaszają wolniejsze wczytywanie treści i sporadyczne błędy techniczne w aplikacji. Twórcy zapowiadają jednak dalsze prace nad optymalizacją, co powinno poprawić jakość korzystania z platformy.