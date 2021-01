Czy Yoda był asasynem? Ubisoft pracuje nad grą z otwartym światem w uniwersum Star Wars!

Ostatnie dni, to czas wielkich zapowiedzi. Bez wątpienia jedną z nich jest ostatnia informacja od Ubisoftu, który zapowiedział nową grę w uniwersum Star Wars. Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać!

Ubisoft tworzy grę w uniwersum Star Wars!

Nowo powstałe studio Lucasfilm Games i Ubisoft zaprezentowały poniższą krótką zajawkę z najnowszej gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen:

Mamy przyjemność ogłosić, że wspólnie z @LucasfilmGames pracujemy nad zupełnie nową, fabularną grą z otwartym światem w uniwersum Star Wars! pic.twitter.com/MS8qfSDQYZ — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) January 13, 2021

Niestety o samej grze wiemy niewiele, by nawet nie powiedzieć, że nie wiemy nic. Nie znamy przybliżonej daty premiery ani nawet tytułu samej gry. Wiemy za to, że za produkcję odpowiada szwedzkie studio Massive Entertainment, które do tej pory ma na swoim koncie takie produkcje jak Assassin’s Creed: Revelations czy Far Cry 3, a także gry z serii Tom Clancy’s The Division.

Ubisoft podzielił się jeszcze jedynie informacją, że ich projekt ma być fabularną grą z otwartym światem, co po ostatnich udanych odsłonach Assassin’s Creed napawa mnie optymizmem. Na więcej informacji musimy jednak niestety jeszcze poczekać.

Koniec monopolu EA

Nad projektem Ubisoftu czuwa Lucasfilm Games, czyli niedawno otwarty zespół, który ma sprawować pieczę nad grami z uniwersum Star Wars i innymi growymi projektami Disneya. Między innymi zapowiedziano ostatnio również grę od Bethesdy (dokładnie od twórców gier z serii Wolfenstein) w filmowym uniwersum Indiana Jones, który również nadzorować będzie Lucasfilm Games.

Co jednak ważne, w przypadku gier Star Wars, firma Electronic Arts nie ma już monopolu na tworzenie gier w tym uniwersum, co mnie bardzo cieszy. Nie powiem, EA miało parę niezłych gier w świecie Gwiezdnych Wojen, takich jak chociażby Star Wars Jedi: Upadły Zakon (który ostatnio został zaktualizowany pod nowe konsole), ale miał też parę fatalnych gier, które w mojej opinii szkodziły renomie marki.

Przy okazji przypominam, że już dziś od godziny 17:00 w sklepie Epic Games Store, pobrać będziecie mogli Star Wars Battlefront II: Celebration Edition — i to całkowicie za darmo! Moim zdaniem w tej cenie warto zagrać w ten tytuł ;)