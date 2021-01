Star Wars Jedi: Upadły Zakon zyskuje ulepszenia dla nowej generacji konsol. Wyraźna przewaga Xbox Series X nad PlayStation 5

Nie tak dawno temu, dzięki dołączeniu Star Wars Jedi: Upadły Zakon do biblioteki gier Xbox Game Pass, w końcu miałem okazje nadrobić ten tytuł w całości na swoim Xboksie, do czego gorąco zachęcam. Od dziś przemawia za tym kolejny argument — specjalna aktualizacja graficzna dla konsol nowej generacji.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon ze specjalnymi ulepszeniami graficznymi na Xbox Series X|S i PlayStation 5

Długo EA kazało nam czekać na specjalną aktualizacje do Star Wars Jedi: Upadły Zakon na konsolach nowej generacji. Czekać jednak było warto, bo gra nie tylko znacząco przyśpieszyła, ale i doczekała się wyższej rozdzielczości. Oto szczegóły na poszczególnych konsolach:

Xbox Series S

Zwiększono częstotliwość generowania klatek do 60 kl./s (z 45 kl./s)

Poprawiono zakresy rozdzielczości dynamicznej zapewniające lepsze wrażenia dzięki wyższej rozdzielczości

Tryb wydajności na Xbox Series X

Zwiększono częstotliwość generowania klatek do 60 kl./s

Dodano rozdzielczość dynamiczną w zakresie 1080p do rozdzielczości 1440p

Tryb standardowy na Xbox Series X

Poszerzono przetwarzanie końcowe do rozdzielczości 4K

Dodano rozdzielczość dynamiczną w zakresie 1512p do rozdzielczości 2160p

PlayStation 5

Zwiększono częstotliwość generowania klatek do 60 kl./s (z 45 kl./s).

Poszerzono przetwarzanie końcowe do rozdzielczości 1440p

Rozdzielczość dynamiczna została wyłączona, a gra renderuje się w wyższej rozdzielczości 1200p (pierwotnie 810–1080p)

Jak widać, Xbox Series X ma tu wyraźną przewagę nad PlayStation 5, oferując dwa tryby graficzne w Upadłym Zakonie. W jednym z trybów zagramy na konsoli Microsoftu nawet w 4K, choć wtedy niestety nie zobaczymy tu 60 FPS.

Za to już w trybie wydajnościowym liczyć możemy nie tylko na teoretycznie wyższą rozdzielczość na Xbox Series X względem konsoli Sony, ale i również na tyle samo klatek na sekundę co na PlayStation 5.

Mnie jako posiadacza Xboksa Series S cieszy, że EA nie zapomniało również o ulepszeniach dla słabszego next gena Microsoftu. Przy okazji wspomnianej aktualizacji wróciłem na chwilę do Star Wars Jedi: Fallen Order na swojej konsoli i muszę przyznać, że wzrost FPS jest mocno odczuwalny, a i rozdzielczość rzadziej skaluje się do niższych wartości.

9 OCENA

Nie ma tu może jakichś innych znaczących zmian w grafice (a szkoda, gra aż prosi się o wsparcie dla ray tracingu), ale i tak ulepszenie to zaliczam grze i Electronic Arts na duży plus.

Minus przydzielam za brak poinformowania społeczności, że taka aktualizacja jest w ogóle planowana. Gdybym wiedział, że niebawem do gry zawita specjalna wersja na konsole nowej generacji, to z pewnością wstrzymałbym się z graniem w ten tytuł, by przejść go nieco później w wyższej jakości. A tak, grać musiałem w niego w ramach zwykłej wstecznej kompatybilności — trochę szkoda.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon to bardzo zręcznościowa gra, tak więc większa ilość klatek na sekundę podczas rozgrywki jest tu na wagę złota, a i wyższa rozdzielczość z pewnością pozytywnie wpłynie na wygląd samego tytułu.

Tak więc co tu dużo mówić — niech Moc (nowych konsol) będzie z Wami!