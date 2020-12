Najtańszy pakiet w Player+ zdrożał. Ile teraz kosztuje Start VOD?

Player+ to jedna z wielu platform VOD w Polsce, dająca dostęp nie tylko do treści na żądanie, ale też do kanałów na żywo (w wybranych pakietach). Jej właściciel informuje właśnie użytkowników o zmianach w cennikach – od teraz będą oni płacić więcej, ale w zamian dostaną też jeszcze więcej materiałów do obejrzenia.

Nowy cennik Player+. Ile teraz kosztuje pakiet Start VOD?

Oferta Player+ kilkukrotnie się zmieniała, ale cały czas był w niej dostępny pakiet START VOD, który kosztował 5 złotych za pierwszy miesiąc, a później 10 złotych za każdy kolejny. To bardzo przystępna i nieobciążająca nazbyt domowego budżetu kwota, więc mogło się na niego skusić wiele osób, tym bardziej, że dawał dostęp do bogatej biblioteki VOD różnej maści.

Użytkownicy pakietu START VOD otrzymują jednak informację od Playera, że od teraz będą musieli zapłacić za niego więcej, bo 15 złotych miesięcznie, a nie 10 złotych, jak do tej pory.

Po przejściu na podlinkowaną w wiadomości stronę, użytkownicy mogą zapoznać się z nową ofertą i cennikiem Player+. Pakiet START VOD kosztuje 15 złotych miesięcznie, natomiast START VOD + TV dwa razy więcej, tj. 30 złotych za miesiąc. Ten drugi dodatkowo daje możliwość oglądania 27 kanałów telewizyjnych na żywo.

Użytkownicy mogą również skorzystać z promocji Player+, dzięki którym zapłacą za korzystanie z platformy mniej – pod warunkiem, że wykupią dostęp na dłuższy okres. Dzięki temu będą mogli zaoszczędzić nawet 30% (do 120 złotych w przypadku pakietu START VOD + TV).

Oferta platformy Player+ wzbogaca się o kolekcję Discovery+

Podwyżka cen pakietów START VOD i START VOD + TV (w obu przypadkach o 5 złotych), prawdopodobnie jest związana z wprowadzeniem do Polski serwisu Discovery+, którego ofertę dodano do pakietów Player+.

Jak podaje TVN24, jest to „serwis streamingowy z największą biblioteką treści non-fiction na świecie”, a Polska jest jednym z pierwszych rynków na świecie, na którym udostępniono jego bibliotekę online. Użytkownicy dostaną do dyspozycji ponad dwa tysiące (!) godzin produkcji Discovery, a ponadto dostępne będą również oryginalne produkcje pod marką Discovery+ Originals (w grudniu planowana jest premiera trzech nowych serii).

Biblioteka Discovery+ będzie stale wzbogacana o kolejne tytuły programów dokumentalno-rozrywkowych – wiosną 2021 roku planowane są premiery kilkudziesięciu kolejnych. Widzowie nie będą więc mogli narzekać, że nie mają co oglądać.