Cyfrowy Polsat i Netia otwierają „zimowe okna”. Dziesiątki dodatkowych kanałów za darmo!

Zarówno Cyfrowy Polsat, jak i Netia przygotowali dla swoich klientów zimową niespodziankę. Podczas „otwartego okna” będzie można oglądać kanały dostępne wyłącznie za dopłatą.

Zostań w domu, oglądaj telewizję

Nadawcy telewizyjni wprowadzali niemalże masowo promocje typu „otwarte okno” na początku pandemii w Polsce, kiedy to zaczęły obowiązywać restrykcyjne obostrzenia dotyczące zgromadzeń, a z policyjnych radiowozów poruszających się z wolna między osiedlami miast nadawano komunikaty zachęcające do pozostania w domach.

Obecnie w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się do warunków pandemicznych, choć zagrożenie zarażeniem wcale nie zmalało i wciąż należy zachowywać wszelkie środki ostrożności. Operatorzy, tacy jak Netia i Cyfrowy Polsat, starają się ponownie zachęcić nas do pozostania w domach, przy pomocy darmowych kanałów telewizyjnych, do których być może nie mieliśmy wcześniej dostępu.

Zimowe okno otwarte w Netii

W zależności od rodzaju posiadanej oferty telewizyjnej, abonenci Netii otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp nawet do 38 kanałów TV. Będą to na przykład kanały filmowe i serialowe (np. AXN, FOX, FilmBox, Kino Polska, Paramount), kanały dla dzieci (m.in. Cbeebies, Disney, Nick) czy popularnonaukowe (jak Da Vinci, BBC Earth, National Geographic, Discovery Channel). Pełną listę znajdziecie na stronie internetowej Netii.

Zimowe okno będzie otwarte aż do 10 stycznia przyszłego roku.

Zimowe okno otwarte w Cyfrowym Polsacie

Z bardzo podobną promocją, trwającą również do 10 stycznia przyszłego roku, rusza Cyfrowy Polsat. W wypadku tego dostawcy telewizji, można zyskać dostęp do nawet 44 kanałów bez dodatkowych opłat.

Z prezentu skorzystają abonenci telewizji satelitarnej, kablowej w technologii IPTV oraz internetowej OTT. Będzie on również dostępny mobilnie w serwisie Cyfrowy Polsat GO z aktywną opcją ON THE GO.

Wśród kanałów uruchomionych dodatkowo w otwartym oknie, znajdują się kanały filmowo-serialowe (AXN, Comedy Central, FilmBox, Paramount Channel, SCI FI), rozrywkowo-lifestylowe (MTV Polska, TVN Style, TVN Turbo, BBC Brit), przeznaczone dla dzieci i młodzieży (Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon), dokumentalne i edukacyjne (BBC Earth HD, National Geographic, Da Vinci, Discovery Channel, HISTORY). Jest w czym wybierać – bo to nie wszystkie. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Klienci sieci Plus, logując się numerem do IPLI, również otrzymają prezent – 38 dodatkowych kanałów TV w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS.

Są one dostępne w serwisie IPLA oraz w aplikacji na komputery z Windowsem, urządzenia z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę usługi.