Pierwsze w pełni światłowodowe miasto w Polsce. Trzebiatów to krok ku postępowi

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy chce dysponować szybkim i niezawodnym połączeniem z internetem. Wykorzystujemy go do nauki, pracy, samorozwoju czy wreszcie rozrywki. Niezależnie od przeznaczenia, dobrej jakości połączenie po prostu się przydaje – a takie niewątpliwie zapewnia światłowód, do rozwoju którego w ostatnich latach przyczynił się Orange.

Operator zapewnia szybki internet milionom gospodarstw domowych w całej Polsce. Ale to nie koniec jego starań, by dotrzeć z szybkim internetem do kolejnych miejsc. Orange ma ambitny plan stworzenia światłowodowego miasta w Trzebiatowie na północy Polski. To oznacza, że pierwsze fiber city powstaje już na naszych oczach.

Pierwsze światłowodowe miasto w Polsce – Trzebiatów

Trzebiatów to piękne, ale i nowoczesne miasto, leżące w województwie zachodniopomorskim (położone około 8 kilometrów od Morza Bałtyckiego), które jest przede wszystkim znane z turystyki. Liczy nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców, z czego 70% gospodarstw domowych jest już w zasięgu światłowodu Orange.

Liczba ta w 2023 roku ma się zwiększyć, bo do końca roku cała sieć miedziana zostanie zastąpiona instalacją światłowodową. Będzie to pierwsze w pełni światłowodowe miasto (fiber city) w naszym kraju. Dziś na terenie miasteczka, zajmującego nieco ponad 10 km², jest już 128 kilometrów światłowodu.

Światłowód trafi do zwykłych gospodarstw domowych, ale także do przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Już niebawem niemal każdy z nich w Trzebiatowie będzie miał dostęp do superszybkiej, maksymalnie gigabitowej przepustowości przy ściąganiu i 300 megabitowej przy wysyłaniu. Mieszkańcy miasta mogą cieszyć się niezawodnym połączeniem, co otwiera przede wszystkim możliwość wygodnej pracy zdalnej, która może nie być zbyt komfortowa przy zdecydowanie wolniejszej instalacji miedzianej (szczególnie, gdy w domu kilka osób jednocześnie korzysta z internetu).

Podobnie wygląda kwestia rozrywki – wieczorna zabawa przy ulubionej grze lub filmie z rodziną nierzadko wymaga szybkiego łącza, które sprosta wysokim rozdzielczościom materiałów z serwisów VOD. Wiadomo, że miasto to przede wszystkim mieszkańcy, jednak światłowód przyda się nie tylko gospodarstwom domowym. Skorzystają na nim również instytucje publiczne, takie jak szkoły czy urzędy, a także infrastruktura miejska.

Szybki internet to nie jedyna zaleta światłowodowego miasta

Trzebiatów, to dopiero początek pokazu możliwości Orange. Idea stworzenia nowoczesnego, świetnie skomunikowanego miasta, to z pewnością ogromny krok ku unowocześnieniu naszego państwa. Niewykluczone, że takich miast będzie w przyszłości przybywać, bo Trzebiatów staje się pierwszym fiber city ze względu na możliwości techniczne, kwestie biznesowe oraz, co najważniejsze, władze miasta, które są przychylne innowacjom.

Światłowód to nie tylko szybkie połączenie internetowe, ale także krok w stronę ekologii. Instalacje tego typu są długowieczne – mają działać nawet do 25 lat i nie wymagają wiele uwagi. To niezawodna technologia, która nie potrzebuje stałej konserwacji. Światłowody cechuje także mniejsza waga, wielkość i bardziej efektywna produkcja. Do wykonania tego typu rozwiązania wykorzystuje się dwutlenek krzemu, który jest na Ziemi bardzo powszechnym surowcem, a nie trudniej dostępną miedź, jak ma to miejsce w przypadku kabli koncentrycznych.

Ponadto światłowody same w sobie nie wykorzystują prądu elektrycznego. Potrzebują go – jedynie urządzenia aktywne podłączone do sieci. Do jednej instalacji światłowodowej można też podłączyć znacznie więcej gospodarstw domowych. Co to oznacza? Mniej zużytej energii w porównaniu z liniami miedzianymi, co jest równoznaczne z niższą emisją dwutlenku węgla.

W całej Polsce Orange zbudował już ponad 195 tysięcy kilometrów światłowodu, a dostęp do superszybkiego internetu operatora ma już niemal 8 milionów gospodarstw domowych. Miejmy nadzieję, że światłowodowych miast (i wsi!) w niedalekiej przyszłości będzie tylko więcej, aby superszybki internet trafił do jak największej liczby Polaków.

