Ta gra była w Polsce kultowa. Teraz możecie ją wypróbować na iPhone’ach i iPadach

Z okazji 30-lecia serii Myst, zremasterowana wersja pierwszej części klasyka łączącego grę przygodową oraz logiczną, trafiła na system iOS. Czego możemy się spodziewać po odświeżonym wydaniu?

Powrót na wyspę

Myst to seria gier przygodowo-logicznych zapoczątkowana w 1993 roku przez dwóch braci – Robyna i Randa Millerów. Pierwszy tytuł we franczyzie odniósł gigantyczny sukces w ciągu kilku lat po premierze. Sprzedano 6 milionów kopii gry na całym świecie, co stanowiło rekord, który został pobity dopiero w 2002 roku przez The Sims.

W międzyczasie powstało pięć części, z czego ostatnia w 2005 roku. Podjęto też kilka prób remasterów – realMyst z 2000 roku czy realMyst: Masterpiece Edition z 2014 roku.

We wrześniu 2020 roku studio Cyan, autorzy oryginału zapowiedzieli kolejną wersję Mysta, dedykowaną ekranom o wysokiej rozdzielczości oraz wirtualnej rzeczywistości. Oprócz grafiki zbudowanej na Unreal Engine 4 i randomizacji łamigłówek, gra oferowała swobodę w eksplorowaniu wyspy. Warto bowiem wiedzieć, że w oryginale z 1993 roku bohater poruszał się „skokowo”, bez możliwości zmiany ustalonego widoku kamery. Tytuł wyszedł na Oculus Quest i Quest 2 10 grudnia 2020 roku.

Wersja na „tradycyjne platformy” (Windows, macOS, Xbox Series X/S oraz Xbox One) została wydana 26 sierpnia 2021 roku. Co ciekawe, ta edycja otrzymała w roku debiutu nagrodę najlepszej gry na Maca.

Kultowa przygodówka na iPhone’a

Myst Mobile bazujący na wspomnianej wersji z 2021 roku pojawił się w App Store. Gra została zoptymalizowana pod urządzenia oparte na układach mobilnych A12 Bionic i nowszych. Co ciekawe, w przypadku procesorów M1 oraz M2, domyślne ustawienia graficzne gry zostały ustawione na najwyższe możliwe. Dodatkowo gra obsługuje zarówno sterowanie dotykowe, za pomocą gamepada jak i klawiaturę czy trackpada z Magic Keyboard i Smart Keyboard Folio.

Myst w wersji z 2021 roku (źródło: Steam)

Gra jest możliwa do wypróbowania za darmo. Oznacza to, że główna wyspa stoi przed Wami otworem już teraz. Możecie poszwendać się po niewielkim terenie i rozwiązać kilka zagadek bez żadnego ograniczenia czasowego.

Po rozwiązaniu kilku łamigłówek, aby popchnąć fabułę do przodu, trzeba odblokować przejście do innych światów w grze, zwanych Wiekami. To już nie jest darmowe.

Koszt pełnej wersji gry kosztuje obecnie 9,99 dolarów (~45 złotych), jednak jest to oferta na czas określony. W przyszłości cena za odblokowanie reszty lokacji wzrośnie do 14,99 dolarów (~67 złotych).