Sprawdź bezpłatnie tryb wieloosobowy Call of Duty: Modern Warfare

Darmowe weekendy to ostatnimi czasy jeden z najpopularniejszych sposobów promowania gier przez twórców. Jest to moim zdaniem niejako zastąpienie wersji demonstracyjnych, bo dzięki darmowemu okresowi próbnemu możemy sprawdzić nie tylko, czy dany tytuł ruszy na naszym sprzęcie, ale także, czy w ogóle nas interesuje. A czy zainteresuje Was Call of Duty: Modern Warfare? Na to pytanie odpowiedzieć możecie sobie właśnie w ten weekend.

Ostatnie części Call of Duty to praktycznie same sukcesy. Przenośna odsłona Mobile to świetna gra, w której nadal bawi się mnóstwo graczy, Call of Duty: Modern Warfare podbiło serca „stacjonarnych” fanów CoD-a, a w darmowe Warzone w zaledwie 24 godziny zagrało aż 6 milinów osób!

Activision kuje więc żelazo, póki gorące, promując przy pomocy darmowego Warzone, Call of Duty: Modern Warfare. Dzięki temu, do ogrania przez najbliższe dni będzie kilka map z płatnego Modern Warfare w ramach darmowego weekendu dostępnego na wszystkich trzech platformach.

O trybie wieloosobowym Call of Duty: Modern Warfare więcej możecie przeczytać w recenzji Tomka – tutaj jej krótki fragment dotyczący trybu multiplayer:

Każdy miłośnik FPS-ów znajdzie tu coś dla siebie. Jest bardzo dynamiczna akcja bez czasu na jakiekolwiek kalkulacje, są szybkie potyczki, są misje bardziej taktyczne na większych mapach – do wyboru, do koloru. Fizyka gry, jak to w CoD-ach, nie jest zbyt realistyczna, ale za to bardzo dobrze opracowana, co sprawia, że gra potrafi dostarczyć wiele przyjemności. Specyficzny klimat Call of Duty odzyskał dawny blask niczym wąs kapitana Price’a.

Do sprawdzenia podczas darmowego weekendu będzie pięć nowych map, które właśnie zostały dodane w ramach 3. sezonu Call of Duty.

Tryb wieloosobowy Call of Duty: Modern Warfare możecie bezpłatnie wypróbować, instalując Call of Duty: Warzone na:

PC (wymagana aplikacja Battle.net)

(wymagana aplikacja Battle.net) PlayStation 4

Xbox One (wymagany aktywny abonament Xbox Live Gold)

Ostrzegam jednak, że gra swoje waży — ponad 150 GB, zależnie od platformy. Minimalne wymagania PC Call of Duty Warzone/Modern Warfare możecie znaleźć poniżej:

System: Windows 7 64-Bit (SP1) lub Windows 10 64-Bit,

Procesor: Intel Core i3-4340 lub AMD FX-6300,

Pamięć RAM: 8 GB,

Wolne miejsce na dysku: 175 GB,

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 lub Radeon HD 7950.

Darmowy weekend z Call of Duty: Modern Warfare potrwa od 24 kwietnia (19:00) do 27 kwietnia 2020 roku (19:00).

Gracie w Call of Duty: Modern Warfare lub Call of Duty: Warzone?

Źródło: @CallofDuty, informacja prasowa