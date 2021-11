Samsung udostępnia tryb Pro dla teleobiektywu, ale jest jeden „haczyk”

Aparat w Galaxy S21 Ultra ma ogromne możliwości. Jego posiadacze do tej pory nie mogli jednak korzystać z trybu Pro w przypadku teleobiektywu. Teraz nareszcie Samsung dodał wsparcie dla niego, aczkolwiek jest jeden „haczyk”.

Tryb Pro nareszcie dostępny dla teleobiektywu w Galaxy S21 Ultra, ale potrzebna jest osobna aplikacja

Zdecydowana większość użytkowników po prostu bierze smartfon do ręki, uruchamia aplikację aparatu, robi zdjęcie i wkłada urządzenie z powrotem do kieszeni. Jest jednak grupa, która poświęca dużo czasu, żeby samodzielnie ustawić wszystkie parametry, aby uzyskać pożądany, nierzadko spektakularny efekt.

W przypadku Galaxy S21 Ultra tryb Pro dostępny jest w aplikacji aparatu tylko dla obiektywu głównego oraz ultraszerokokątnego – dla teleobiektywu już (niestety dla jego posiadaczy) nie. To się jednak właśnie zmienia, ponieważ Samsung ogłosił wydanie aplikacji Expert RAW.

Tak, niestety tak – tryb Pro nie został dodany do systemowej aplikacji aparatu. Dla osób, które wiedzą, jak na finalny efekt wpływają poszczególne parametry, nie powinno to jednak stanowić żadnego problemu – w końcu zwykle robią to użytkownicy, którzy znają się na rzeczy i wiedzą, jaki efekt chcą uzyskać.

Aplikację Expert RAW (w wersji beta) można pobrać ze sklepu Galaxy Store (na tę chwilę przynajmniej w Korei Południowej). Jest ona dostępna wyłącznie dla modelu Galaxy S21 Ultra z zainstalowanym One UI 4. To akurat nie stanowi jednak żadnej przeszkody, ponieważ zostało ono udostępnione użytkownikom na całym świecie, w tym też w Polsce.

Samsung deklaruje, że aplikacja Expert RAW została przygotowana do redukcji szumów, zwiększenia ostrości i szczegółowości oraz zwiększenia zakresu dynamicznego, aby uchwycić więcej informacji zarówno z ciemnych, jak i jasnych obszarów na jednym zdjęciu.

Użytkownicy mogą m.in. ustawić ISO, czas naświetlania, punkt ostrości, balans bieli i zobaczyć histogram. Ponadto aplikacja zapewnia wsparcie dla HDR oraz możliwość zapisywania plików w bezstratnym JPEG i RAW 16bit. Samsung przygotował też profile dla Lightrooma.

Wspomniane funkcje dostępne są dla każdego aparatu – głównego, ultraszerokokątnego i obu teleobiektywów (3x i 10x).