Gratka dla fanów Transformersów. Ten telefon nie będzie się składał, ale jest żółty jak sam Bumblebee

Seria smartfonów Red Magic od nubii słynie z nietypowego podejścia do wzornictwa. Kolejne urządzenia były zwykle bardzo kolorowe. Nie inaczej jest z Red Magic 7S Pro Bumblebee Edition. Fani Transformersów nie będą zawiedzeni.

Red Magic 7S Pro Bumblebee Edition

Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że magia filmów z Transformersami gdzieś wyparowała. Pierwsza kinowa odsłona z 2007 roku była świetną ekranizacją komiksów oraz serialu animowanego. Za nią poczłapał cały korowód sequeli – z odsłony na odsłonę zwykle coraz gorszych. Swego rodzaju spin-offem serii został Bumblebee – film debiutujący w kinach w 2018 roku, skupiający się na początkach przygód żółtego Autobota. Marka Red Magic najwyraźniej ma silny sentyment do tego bohatera, ponieważ niebawem zobaczymy nowy model smartfona w specjalnej, transformersowej edycji.

nubia Red Magic 7S zostanie zaprezentowana w przyszłym tygodniu, ale już teraz producent zdradził, czego możemy się spodziewać po smartfonie – zwłaszcza pod względem stylistyki. Nie wiadomo dokładnie, jak będzie prezentować się podstawowa edycja urządzenia, ale za to mamy wgląd w to, jak interesująca będzie wersja Red Magic 7S Pro Bumblebee Edition. Dla fanów Transformersów nie mogło być lepszego prezentu.

Znaki szczególne i zestaw sprzedażowy

Red Magic 7 S Pro Bumblebee Edition zyska cechy szczególne jednego z ulubionych Autobotów. Smartfon będzie żółty (a jakże) i pochwali się kojarzącymi się z Bumblebee czarnymi wstawkami. Obowiązkowo na tylnym panelu znajdziemy logo Autobotów.

Oprócz tego, w zestawie z urządzeniem znajdzie się tematyczne etui, specjalny wentylator (wszak smartfony Red Magic to telefony dla graczy), ładowarka, kabel do ładowania i przesyłania plików, igła do wyciągania karty SIM z symbolem Autobotów, a także emblemat Bumblebee.

Nie ma jeszcze żadnych danych dotyczących cen i dostępności, ale wszystko powinno stać się jasne podczas imprezy zaplanowanej na poniedziałek 11 lipca. Spodziewamy się na pewno kompletu podzespołów dla współczesnego mobilnego gracza, a więc nie powinno zabraknąć procesora Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, a także zaawansowanego systemu chłodzenia.

Co ciekawe, marka Red Magic miała już styczność z Transformersami. Nie tak dawno do oferty firmy trafiły telefony Red Magic 7 w specjalnych wersjach Optimus Prime i Decepticon. Z pewnością wyróżniają się one z morza nudnych konstrukcji.

Szczęśliwie dla konsumentów, mamy coraz większy wybór smartfonów, które wyglądają wyjątkowo i których naprawdę szkoda pakować w nieprzezroczyste etui. Takie specjalne wydania jak powyższe, czy na przykład realme GT Neo 3T Dragon Ball udowadniają, że wciąż jest popyt na pokręcone pomysły designerów. Z radością przyjmiemy ich więcej!