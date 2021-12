Transcend MTE 110Q – Nowy, tani i wydajny SSD

Na naszym rynku jest wiele ciekawych propozycji w segmencie dysków półprzewodnikowych – tańszych, ale za to mniej solidnych, a także droższych, za które niestety trzeba więcej dopłacić. Mimo tego, istnieją producenci, którzy mają w swoim portfolio zdecydowanie bardziej opłacalne propozycje, które cechują się dobrą wydajnością, trwałością i przede wszystkim – ceną. Najnowszy dysk SSD M.2 Transcend MTE 110Q ma wszystkie te cechy, przez co może okazać się ciekawym wyborem dla mniej wymagających użytkowników.

Reklama

Transcend MTE 110Q – nowy, solidny i tani dysk półprzewodnikowy PCIe 3.0

W obecnych, nawet najbardziej budżetowych płytach głównych, znajduje się zawsze co najmniej jedno złącze M.2 NVMe PCIe x4. Jest to już obecnie standard, bowiem niesie za sobą kilka głównych zalet. Największą jest zdecydowanie forma dysku – bowiem tego typu urządzenia są naprawdę małe, nawet w największym ze wszystkich typów, czyli M.2 22110 (o długości 11 cm).

źródło: Transcend

Kolejną zaletą dysku M.2 jest łatwy montaż, ponieważ to tak właściwie kwestia wsunięcia urządzenia do slotu – jak to robić pokazywaliśmy na TikToku Tabletowo. Kolejną główną zaletą jest brak jakichkolwiek kabli.

Reklama

Dyski SSD stają się także coraz tańsze – dobrym przykładem jest nowy Transcend MTE 110Q bazujący na kościach QLC 3 NAND w dwóch pojemnościach – 500 GB oraz 1 TB. Obie konfiguracje korzystają z protokołu NVM-Express oraz interfejsu PCI-Express 3.0, dzięki któremu osiągają zapis sekwencyjny na poziomie 2000 MB/s oraz odczyt sekwencyjny do 1500 MB/s. TBW (total bytes written) obu dysków to odpowiednio 150 oraz 300 TBW.

Transcend MTE 110Q ma wymiary PCB 80 x 22 x 3,58 mm – a więc jest w standardzie M.2 2280. Producent, aby lepiej zadbać o dysk, przygotował aplikację SSD Scope Pro, która monitoruje stan dysku, pomaga zachować bezproblemową i wydajną pracę, a także zwiększyć bezpieczeństwo danych. W aplikacji znajduje się również wiele innych przydatnych funkcji.

Transcend MTE 110Q w wersji 500 GB został wyceniony na 310 złotych, zaś w wariancie o pojemności 1 TB – 530 złotych. Producent daje 3-letnią gwarancję na dyski.