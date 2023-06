Wiemy, dlaczego Tesla Cybertruck zaliczyła takie opóźnienie

Tesla Cybertruck to pojazd, który nie należy do typowych samochodów. Swoim unikalnym wyglądem model ten przykuwa uwagę wielu ludzi. Poznaliśmy głównego winowajcę przekładania premiery tego pickupa. O co chodzi?

Tesla Cybertruck boryka się z podstawowymi problemami

Futurystyczny samochód amerykańskiego producenta nie ma łatwo. Od wtopy przy prezentacji w 2019 r., przez pandemię i braki w dostępności elektroniki, aż po rzecz tak trywialną, jak wady konstrukcyjne.

Tesla Cybertruck początkowo miała mieć swoją premierę już w 2021 r., która następnie została przełożona na kolejny rok. Na tym nie koniec, bo CEO firmy, Elon Musk 25 stycznia 2022 r. ogłosił, że wydarzenie nie odbędzie się zgodnie z zapowiedzią – premiera została ponownie przesunięta.

Do internetu wyciekł raport inżynieryjny datowany na styczeń 2022 r., z którego wynikają niepokojące błędy w projekcie samochodu. Niedopatrzenia są zaskakujące i mogą stanowić niemałe wyzwanie. Przedsiębiorstwo powinno sobie z nimi poradzić, jednak z pewnością opóźnią one finalną wersję projektu. Do tych wad projektowych należą przykładowo:

nieszczelna kabina,

hamulce niskiej jakości,

niski poziom izolacji hałasu z otoczenia,

Problemy z zawieszeniem i prowadzeniem pojazdu,

układ kierowniczy pozostawiające wiele do życzenia.

Data raportu generuje podejrzenia, jakoby był to powód przesunięcia premiery Cybetrucka, która na ten moment jest planowana na 2023 rok. Sam raport dotyczył wczesnej wersji elektrycznego dwuśladu i problemy mogły zostać do tej pory rozwiązane. Mimo to w Internecie zapanowała dyskusja nad poziomem kontroli jakości w firmie Tesla oraz samych opóźnień tytułowego samochodu.

Co na to Tesla?

Przedsiębiorstwo z Kalifornii w ostatnim czasie skupia się na prowadzeniu intensywnych testów, aby sprawdzić, jak pojazd radzi sobie w trudnym terenie. Ponadto, na konferencji inwestorskiej zaprezentowano niemal kompletną wersję Cybertrucka. Świadczy to o rozwoju i postępie prac nad wyczekiwanym modelem.

Rzuca to nieco światłą na całą sytuację i daje nadzieję na odbycie się premiery bez kolejnych opóźnień. Na oficjalne informacje musimy jeszcze poczekać.