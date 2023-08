MHz w RAM-ie to już przeżytek. Patriot wpadł na coś „nowego”

Od zarania dziejów przy wybieraniu kości RAM do swoich urządzeń kierujemy się kilkoma parametrami. Patriot uznał, że nie chce już podawać taktowania pamięci. Zamiast tego firma postawi na inną jednostkę.

Jak kupujemy RAM

RAM, albo jak można by przetłumaczyć skrótowiec na polski, pamięć o dostępie swodobodnym, to element komputerów, laptopów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, który odpowiada głównie za przechowywanie obecnie wykonywanych operacji oprogramowania, danych jakie potrzebują programy oraz wyniki powstałe po dokonaniu odpowiednich obliczeń.

Model Viper Elite 5 (Źródło: Patriot)

Jeżeli kupowaliście kiedykolwiek kości RAM do swojego komputera, wiecie w jakiej kolejności sprawdzać poszczególne parametry techniczne. Najnowszym standardem modułów jest w tej chwili DDR5, choć nie brakuje osób które wciąż posiadają maszyny z DDR4 na pokładzie. Następnie przyglądamy się pojemności pamięci. Według Steam Survey, 49% użytkowników największej platformy dla graczy używa kości o łącznej pojemności 16 GB, choć rośnie popularność 32 GB. Na trzecim miejscu z tendencją spadkową znajdują się właściciele komputerów z 8 GB pamięci operacyjnej.

No i jest jeszcze taktowanie wyrażane w MHz. Dzięki niemu wiemy jak dużo operacji jest w stanie wykonać dana kość RAM w ciągu jednej sekundy. Według standardów opracowanych przez JEDEC, DDR5 występują w taktowaniach od 2000 do 4000 MHz. Producenci, dzięki możliwości stosowania mnożnika x2, zazwyczaj podają podwojone wartości – stąd na rynku możemy spotkać kości o taktowaniu 5600 MHz, a nie 2800 Mhz.

MHz jest już passe. Czas na MT/s w Patriotach

Wadą stosowania nomenklatury MHz jest fakt, że nie odnosi się ona do rzeczywistej prędkości, z jaką przesyłane są informacje, gdyż na jeden cykl zegarowy przypadają dwa transfery danych. Aby lepiej wskazać, jak szybko przebiega przesyłanie danych w pamięci operacyjnej można stosować parametr wyrażany w megatransferach na sekundę – w skrócie MT/s.

Patriot poczuł, że czas na zmiany i zdecydował się na odważny ruch. Od teraz opisując kości RAM zamiast podawać taktowanie, firma będzie podawać prędkość transferu danych.

Aby pokazać Wam to najprościej jak się da: jedne z najdroższych kości w ofercie producenta, Patriot Viper RGB Extreme 5, zamiast stawiać na ciąg „32 GB (2x 16 GB) 8000 MHz CL36”, prawdopodobnie zaczną być opisywane w ten sposób: „32 GB (2x 16 GB) 8000 MT/s CL 36”.

Czy była to potrzebna decyzja? Ciężko powiedzieć. Z pewnością ci, którzy interesują się co nieco tematem nieprędko zaczną używać zwrotów w stylu „lepiej weź TE pamięci bo mają więcej megatransferów na sekundę”. Patriot wierzy, że nowy system „podkreśla znaczenie rzeczywistej prędkości transferu danych w stosunku do częstotliwości taktowania”. Zobaczymy, czy inne firmy dołączą do amerykańskiego producenta, czy jednak będzie on odosobniony w tym wyjątkowym podejściu.