To tablet dla dzieci za ~500 złotych

Producenci czasami dokładnie określają, do kogo kierują swoje urządzenie. Ten tablet ma zapewnić fantastyczne doświadczenie dla dzieci. A przynajmniej tak deklaruje jego producent. Klienci mogą zainteresować się nim z uwagi na jego niską cenę.

Dzieciom powinien wystarczyć taki tablet

Dzieci najczęściej mają zupełnie inne potrzeby niż dorośli. Tablet DOOGEE U10 Pro jak najbardziej może jednak zainteresować też osoby 18+, ponieważ zapewnia wsparcie dla Widevine L1, zatem umożliwia oglądanie wideo w wysokiej rozdzielczości z popularnych serwisów streamingowych. To coś, na co zwraca uwagę wiele osób.

Mimo to urządzenie może nie usatysfakcjonować użytkowników, którzy oglądają dużo filmów i seriali, bo choć DOOGEE U10 Pro oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala, zatem dobrej do konsumpcji multimediów, to rozdzielczość ekranu to tylko HD. Przy takiej przekątnej to mało. Dzieci prawdopodobnie nie będą jednak narzekać.

DOOGEE U10 Pro (źródło: DOOGEE)

Podobnie jak na raczej przeciętną wydajność, w przypadku której znów mamy do czynienia ze swego rodzaju paradoksem. Bo z jednej strony producent umieścił na pokładzie tego tabletu aż 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 12 GB i 128 GB pamięci wbudowanej z opcją dołożenia karty microSD o pojemności do 1 TB, a z drugiej zamontował mocno przeciętny, czterordzeniowy procesor Rockchip RK3562, produkowany z wykorzystaniem 22 nm procesu technologicznego.

Ponadto specyfikacja tabletu DOOGEE U10 Pro obejmuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle z diodą doświetlającą i 5 Mpix na przodzie, a także akumulator o pojemności 5060 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C maksymalnie z mocą 10 W (ładowarka znajdzie się w zestawie). Urządzenie fabrycznie ma wgrany system operacyjny Android 13.

Cena tabletu DOOGEE U10 Pro może skłonić do zakupu

Specyfikacja tego urządzenia nie jest jednoznacznie zła ani dobra. Gdyby producent poprawił kluczowe elementy – rozdzielczość ekranu i procesor – szala przechyliłaby się w korzystną stronę, lecz wówczas tablet na pewno nie kosztowałby tyle, ile kosztuje, a mianowicie ~560 złotych.

DOOGEE U10 Pro jest dostępny w sklepie internetowym producenta w trzech kolorach: czarnym, różowym i niebieskim. Dodatkowo można skorzystać z kodu rabatowego Happy10, dzięki któremu ceny zostanie obniżona o 10%