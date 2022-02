Hyperbook wyposaża laptopy w procesory Alder Lake

Na początku tego roku oficjalnie zadebiutowały mobilne procesory Intel Alder Lake 12. generacji. Układy zaprojektowane z myślą o mobilnych maszynach roboczych już trafiają do pierwszych laptopów – m.in. do urządzeń polskiego producenta, czyli Hyperbook. Polska firma w przedsprzedaży ma już pełną gamę propozycji, które oferują specyfikację obejmującą 12. generację układów Intel Core.

Hyperbook już wyposaża swoje laptopy w procesory Alder Lake

Mobilne CPU z serii Alder Lake to pierwszy taki poważny krok w stronę wykorzystania hybrydowych układów w segmencie mobilnych komputerów osobistych pracujących na systemie Windows. Pod koniec ubiegłego roku hybrydowe desktopowe procesory (wyposażone w zarówno energooszczędne rdzenie „E”, jak i wydajnościowe „P”) trafiły na rynek i od razu stały się one hitem sprzedażowym – niedziwne, bowiem oferują wysoką wydajność za relatywnie niską cenę. Niebawem rozpocznie się sprzedaż regularna laptopów opartych na CPU 12. generacji Intela – już dzisiaj możemy składać zamówienia w przedsprzedaży na propozycje polskiej marki Hyperbook.



Hyperbook NV5 (źródło: Hyperbook)

W oficjalnym sklepie producenta pojawiło się sześć modeli, w tym trzy Hyperbook NV5 z 15,6-calowymi matrycami 144 Hz oraz trzy NV7 z 17,3-calowymi ekranami 144 Hz. W przypadku najtańszego NV5 specyfikacja obejmuje procesor Intel Core i5-12500H (4 rdzenie P, 8 rdzeni E) oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 (75 W TGP, 4 GB VRAM), natomiast modele wyżej mają bardziej zaawansowany procesor, bo i7-12700H (6 rdzeni P, 8 rdzeni E) sparowany z układem GeForce RTX 3050 Ti (75 W TGP, 4 GB VRAM) lub RTX 3060 (115 W TGP, 6 GB VRAM).

Laptopy Hyperbook NV7 mają tę samą specyfikację, jednak jak wcześniej wspomniałem cechują się nieco większym ekranem, a co za tym idzie wyższą wagą i wymiarami. Niemniej jednak wszystkie podstawowe wersje obejmują 8 GB pamięci RAM DDR4-3200 oraz 500 GB pamięci na dysku SSD M.2, a więc w konfiguratorze warto dodać co najmniej drugie 8 GB pamięci RAM – to koszt 209 złotych, a wydajność za sprawą kanału dual channel będzie zdecydowanie większa.



Hyperbook NV7 (źródło: Hyperbook)

Ponadto producent na zamówienia w przedsprzedaży (które można składać do 1 marca) daje 200 złotych rabatu na cenę regularną, co jest na pewno miłym gestem ze strony Hyperbook. Na koniec nie muszę mówić, że to urządzenia są bardzo dobrze wycenione, jak na swoje możliwości. Poniżej zamieszczam ceny podstawowych wersji laptopów z uwzględnionym rabatem: