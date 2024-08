To koniec PUE ZUS. Przywitajcie eZUS

O tym, że powoli zmierzamy do pożegnania z PUE ZUS, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracował nad nową wersją swojej elektronicznej platformy już dłuższą chwilę. Pierwsza zmiana zadebiutowała, dzięki czemu możecie zalogować się już do eZUS!

Koniec z PUE ZUS!

Dzisiaj nie będziemy znęcać się nad tym, jak źle działało PUE ZUS i dlaczego wszyscy tak bardzo wyczekują nowej wersji, czyli eZUS. Ostatnio pisaliśmy o tym, że możecie sprawdzić, jak bardzo biednymi emerytami będziecie. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany, ponieważ wreszcie możecie zalogować się do eZUS. Korzystając z adresu PUE wyświetli Wam się nowy ekran logowania, który wygląda tak, jak na przedstawionym screenie:

Tak wygląda panel logowania do eZUS (źródło: zus.pl)

Wreszcie ZUS postawił na zadbanie o bezpieczeństwo użytkowników. W końcu mamy 2024 rok, więc czas najwyższy. Przy logowaniu do odświeżonego systemu, eZUS będzie wymagał zmiany hasła, a nowe musi mieć co najmniej 12 znaków. Miła odmiana. Co więcej, teraz wymagane będzie również podwójne uwierzytelnienie. Szkoda, że na razie jedynie za pomocą SMS lub e-mail.

Sposób na podwójne uwierzytelnienie można zmienić w ustawieniach. Należy przejść do zakładki „Dane profilu”, a następnie sekcji „Dane kontaktowe” i wybrać odpowiednią opcję w kanale odzyskiwania dostępu do konta PUE.

Kolejne zmiany w eZUS

eZUS pozwala również na wybranie konta, z którego chce się korzystać. Może to być konto indywidualne, a także konto płatnika (przedsiębiorcy). Warto podkreślić, że na liście pojawią się również konta, do których ma się dostęp w roli pełnomocnika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że przejście z PUE ZUS na eZUS jest dopiero na początku swojej drogi.

Organizacja ma w planach przerobienie całego systemu, stworzenie bardziej przyjaznego designu na miarę XXI wieku (no wreszcie), a także ogólną poprawę wrażeń z używania tego systemu. W tym roku planowanej est wypuszczenie zmian związanych z rejestracją konta w eZUS, a także procesach związanych z logowaniem, jak chociażby przypomnienie loginu, gdy ktoś go zapomni. Poprawione również mają być wrażenia z korzystania profilu płatnika składek, chociaż co to oznacza – na ten moment nie wiemy.

Miejmy jednak nadzieję, że zapowiedziane nowości wpadną szybciej, bo na razie prace idą powoli.