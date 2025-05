Hulajnogi elektryczne KuKirin w 2025 roku. Którą wybrać?

Artykuł zawiera linki afiliacyjne

Wybór hulajnogi elektrycznej to nie jest łatwa sprawa. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, które mają różne zastosowania, a ich ceny wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Tym razem przyjrzymy się bliżej modelom popularnej marki KuKirin.

Prawo hulajnogowe w Polsce w 2025. To trzeba wiedzieć!

Zanim w ogóle zaczniecie myśleć o zakupie hulajnogi, musicie wiedzieć kilka ważnych rzeczy. Zacznijmy od tego, że w Polsce legalnie na hulajnogach elektrycznych mogą jeździć osoby powyżej 18 roku życia lub młodociani od 10 do 18 roku, którzy mają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Co ważne – koniecznie w kasku! I pojedynczo – tak, istnieje zakaz przewozu innych osób. Ale to nie wszystko.

By móc nazwać hulajnogę legalną w Polsce, musi mieć ogranicznik prędkości do 20 km/h – i taka też jest dozwolona prędkość maksymalna dla hulajnóg w naszym kraju – i ważyć maksymalnie 30 kg. Maksymalna szerokość to 0,9 m, a długość – 1,4 m. I, co ważne, bez siodełka.

Hulajnoga musi być też wyposażona w przednie i tylne światło pozycyjne, biały lub żółty odblask z przodu, czerwony odblask z tyłu, a także jeden odblask biały lub żółty na każdym z boków, dzwonek, hamulec oraz podpórkę.

No, to skoro już to wszystko wiecie, zaraz – patrząc na tabelę porównawczą wszystkich hulajnóg KuKirin – dotrze do Was, że tylko kilka z nich spełnia wymogi polskiego prawa – jedne są za ciężkie, inne mają siodełko, a wszystkie łączy jedna rzecz, czyli zdecydowanie zbyt wysoka prędkość maksymalna. Jeśli jednak o nią chodzi, hulajnogi najczęściej przychodzą z założoną blokadą (przy czym – bądźmy szczerzy – jej zdjęcie nie stanowi żadnego wyzwania, a poradniki, jak to zrobić, łatwo można znaleźć w sieci).

Zachęcamy i apelujemy do zachowania odpowiedniej ostrożności podczas poruszania się hulajnogami dla zdrowia swojego, ale też innych uczestników ruchu drogowego.

Porównanie specyfikacji hulajnóg elektrycznych KuKirin

nazwa modelu KuKirin G2 2025 KuKirin G2 Pro KuKirin G2 Max KuKirin G2 Master KuKirin G3 Adventurers Dream KuKirin G3 Pro KuKirin G4 KuKirin G4 Max KuKirin S1 Max KuKirin A1 silnik 800 W 600 W 1000 W 1000 W x2 1200 W 1200 W x2 2000 W 1600 W x2 350 W 800 W opony 10″ 9″ 10″ 10″ 10,5″ 10″ 11″ 12″ 8″ 10″ stacyjka /karta stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk stacyjka i kluczyk brak stacyjka i kluczyk max. prędkość 45 km/h 45 km/h 55 km/h 60 km/h 50 km/h 65 km/h 70 km/h 86 km/h 25 km/h 45 km/h max. dystans 55 km 58 km 70 km 70 km 70 km 80 km 75 km 95 km 39 km 45 km max. waga 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 150 kg 100 kg 120 kg max. nachylenie 20 stopni 19 stopni 22 stopnie 20 stopni 30 stopni 35 stopni 30 stopni 38 stopni 15 stopni 20 stopni wymiary (wysokość x szerokość x długość) 129 x 66 x 126 cm 130 x 59 x 117 cm 130 x 60,5 x 126 cm 131,5 x 59,5 x 126 cm 129 x 66 x 120 cm 136 x 63 x 129,5 cm 129,5 x 66 x 133,6 cm 134 x 64 x 142,5 cm 110 x 50 x 108 cm 129,8 x 58 x 115,4 cm waga 26 kg 25 kg 31 kg 33 kg 25 kg 45 kg 37 kg 64 kg 16 kg 25,5 kg cena 2099 złotych 2179 złotych 3099 złotych 3799 złotych 2869 złotych 5339 złotych 4399 złotych 9499 złotych 1259 złotych 2099 złotych

KuKirin G2 (2025) i KuKirin A1. Nowości dobre do miasta

Przedstawianie hulajnóg elektrycznych chińskiego producenta zaczniemy od najnowszych modeli, które dopiero co zadebiutowały w jego ofercie. Mowa o KuKirin G2 w ulepszonej wersji na 2025 rok oraz całkowitej nowości KuKirin A1.

Hulajnoga KuKirin G2 2025 została wyposażona w 10-calowe opony, a – względem modelu poprzedniej generacji – ma wymieniony widelec i popychacz, dzięki czemu jest stabilniejsza. „Terenowe” (z nazwy) opony i solidny amortyzator czteroramienny ma zapewniać amortyzację nawet na trudnych drogach miejskich.

Producent wskazuje na średni zasięg na poziomie 55 kilometrów, przy założeniu, że jedziemy z prędkością 35 km/h. Czyli jadąc z prędkością legalną, zasięg powinien być jeszcze większy.

Zdjęcia hulajnogi KuKirin | fot. Geekbuying

Nowoczesna hulajnoga elektryczna to nie tylko świetne osiągi, ale również „bajery”. Przyjazny design to jedno, ale KuKirin ma również ekran, który informuje m.in. o prędkości, trybie czy zasilaniu, a także pozwala ustawić tempomat, światła czy kierunkowskazy. Na dodatek ma klasę wodoodporności IPX4.

KuKirin G2 2025 | fot. kukirin-escooter

KuKirin A1 z kolei jest pod wieloma względami bliźniacza do KuKirin G2 2025. Oferuje jednak nieco inny, mniej agresywny (bardziej opływowy) design, jak i możliwość przejechania krótszego dystansu – do 45 kilometrów.

KuKirin A1 fot. Geekbuying

KuKirin G2 Pro (2024), KuKirin G2 Master i KuKirin G2 Max

KuKirin zadbał również o bardziej wypasione wersje modelu G2. Mowa aż o trzech różnych opcjach, ponieważ w sprzedaży znajdziemy KuKirin G2 Master, KuKirin G2 Max i KuKirin G2 Pro. Ten ostatni ma zresztą ulepszoną wersję z 2024 roku i to właśnie jej się bliżej przyjrzymy na początek.

Czym się różni G2 Pro od G2 Pro (2024)? Nieznacznie wymiarami, ponieważ nowszy G2 Pro mierzy 117 x 59 x 130 cm, podczas gdy starszy ma 118,7 x 62 x 131,5 cm. KuKirin G2 Pro (2024) ma też odczepiane siodełko. Różni się jeszcze teksturą platformy, na której stoi użytkownik, światłami bocznymi, a także błotnikami i oponami (pneumatyczne zamieniono na bezdętkowe).

KuKirin G2 Pro | fot. Geekbuying

Warto jeszcze zaznaczyć, że wersja „pro” ma o 3 kilometry dłuższy średni zasięg przy silniku o 200 W słabszym. Dodano również podwójne tarcze hamulcowe, co wpływa na jakość hamowania.

Aktualna cena KuKirin G2 Pro (2024) to 2179 złotych. Więcej, bo 3799 złotych, trzeba zapłacić za KuKirin G2 Master, który ma już dwa silniki 1000 W, maksymalny zasięg 70 kilometrów, a maksymalna prędkość, jaką może osiągać, to 60 km/h. Wspomniana hulajnoga ma również hamulce tarczowe, 10-calowe terenowe opony pneumatyczne i pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 20 stopni.

KuKirin G2 Master | fot. Geekbuying

Rodzinę KuKirin G2 zamyka KuKirin G2 Max, który też ma opcję doczepienia siodełka. Tutaj też mówimy o silniku o mocy 1000 W o 10-calowych oponach terenowych, ale zasięg to już do 80 kilometrów, a prędkość maksymalna – do 55 km/h. Większy jest też kąt nachylenia wzniesień, pod które może podjeżdżać – do 22 stopni.

KuKirin G2 Max | fot. Geekbuying

KuKirin G3 i KuKirin G4 – dwa droższe wybory

Droższymi alternatywami dla KuKirin G2 są, kolejno, KuKirin G3 i KuKirin G4, czyli po prostu mocniejsze wersje. Ze wzrostem mocy idzie jednak też wyższa cena, ponieważ te modele to wydatek, odpowiednio, 2869 i 3519 złotych. G3 charakteryzuje się maksymalną prędkością do 50 km/h i zasięgiem wynoszącym 70 kilometrów, a G4 to maksymalna prędkość do 70 km/h i zasięg do 75 kilometrów.

KuKirin G3 | fot. kukirin.pl

Czy wspomniane modele czymś jeszcze różnią się od G2? Tak! KuKirin G3 i G4 mają o wiele mocniejsze silniki piastowe, które mają moc, odpowiednio, 1200 W i 2000 W, dzięki czemu są w stanie podjechać na wzniesienia o kącie nachylenia nawet 30 stopni.

Do tego w przypadku G4 mówimy o 11-calowych oponach, co również robi różnicę w amortyzacji. G3 mają opony 10-calowe. Oprócz tego oba modele mają wyświetlacz oraz przednie i tylne hamulce tarczowe.

KuKirin G3 to niemal brat bliźniak G2, jeżeli chodzi o wymiary. Gdy jest rozłożony, mierzy 120 cm, czyli zaledwie 5,8 cm mniej od G2, a pozostałe wymiary są identyczne. Z kolei po złożeniu ma 55 cm wysokości, więc różnica to zaledwie 1 cm. Zupełnie inaczej jest w przypadku KuKirin G4, gdyż pod kątem wielkości jest to znacznie większy sprzęt. Rozłożony mierzy 133,6 x 66 x 129,5 cm, a złożony ma 55 cm wysokości (pozostałe wymiary są takie same).

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

KuKirin G3 Pro – gdzieś po środku

Warto również wspomnieć, że w cenie 5339 złotych możemy nabyć KuKirin G3 Pro. To lepsza wersja wyżej wspomnianej G3, ale też sporo droższa. Oferuje podwójny silnik o mocy 1200 W, baterię 23,2 Ah oraz przednie i tylne hamulce olejowe. Dodano tutaj również podwójny port ładowania, który pozwala naładować do pełna hulajnogę w zaledwie 6 godzin, co jest świetnym wynikiem.

@tabletowo.pl KuKirin G3 Pro to hulajnoga o agresywnym wyglądzie i możliwościach. Co warto o niej wiedzieć? ♬ dźwięk oryginalny – Tabletowo

Prędkość maksymalna tej hulajnogi to 65 km/h, a zasięg wynosi 80 kilometrów. Wrażenie robi również fakt, że G3 Pro może pokonać podjazd o nachyleniu 35 stopni i ma aż 11-lampowy układ oświetlenia (większość modeli ma 8 lamp). Jeżeli potrzebujesz sprzętu w teren, to ten model wydaje się być świetnym wyborem.

KuKirin G3 Pro | fot. Geekbuying

Terenowy potwór? Oto KuKirin G4 Max

KuKirin w swojej ofercie ma jednak również bardziej terenowe hulajnogi. Pisząc terenowe dokładnie to mam na myśli. Hulajnogą po żwirze, piasku, błocie czy głębokiej trawie? Dla KuKirin G4 Max nie ma (w tym zakresie) rzeczy niemożliwych.

Dwa silniki o mocy 1600 W, prędkość do 86 km/h, bateria 60V i 35,2 Ah oraz zasięg do 95 kilometrów robią wrażenie. Tak samo zresztą jak 12-calowe, pneumatyczne opony terenowe, nadające się idealnie właśnie do takich warunków.

KuKirin G4 Max | fot. kukirin.pl

Do tego dochodzi klasa wodoodporności IP54, przednie i tylne hamulce olejowe, a także możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu nawet 38 stopni. Wyżej wspomniane hulajnogi mają maksymalne obciążenie 120 kilogramów, podczas gdy KuKirin G4 Max udźwignie osoby ważące nawet 150 kilogramów!

Tania hulajnoga do 1500 złotych

Szukasz nieco bardziej budżetowej hulajnogi? Zerknij w takim razie na KuKirin S1 Max, która kosztuje zaledwie 1259 złotych. To ciekawy wybór do krótkich dojazdów miejskich. Hulajnoga została wyposażona w silnik 350W i baterię 36 V 10,4 Ah. Jak to się przekłada na osiągi tego urządzenia? Maksymalna prędkość to 25 km/h, a zasięg to do 39 kilometrów.

KuKirin S1 Max ma 8-calowe opony. Wzniesienia, które pokonuje, mogą mieć nachylenie maksymalnie do 15 stopni. W odróżnieniu od pozostałych hulajnóg, S1 Max ma o wiele mniejszy wyświetlacz. Dostępne są na nim tylko podstawowe informacje, tj. bieg, światło przednie, prędkość, przebieg oraz stan naładowania akumulatora.

KuKirin S1 Max | fot. Geekbuying

Jaką hulajnogę elektryczną KuKirin kupić?

Trudno nie odnieść wrażenia, że oferta hulajnóg elektrycznych KuKirin jest tak obszerna, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie – niezależnie od oczekiwań. Marka przygotowała sprzęt w każdym segmencie cenowym i do różnych zastosowań, dzięki czemu łatwo wybrać sprzęt pod własne potrzeby.

Na koniec zaznaczę, że podane w tekście ceny obowiązują w dniu publikacji materiału. Tak często się zmieniają, że należy mieć to na uwadze.

